The End of the F***ing World verlässt Netflix im November 2026

Die gefeierte britische Serie The End of the F***ing World verlässt Netflix. Die Streaming-Plattform streicht den Hit mit 94 % bei Rotten Tomatoes aus dem Angebot. Details zum Ablaufdatum.

Die britische Erfolgsserie The End of the F***ing World wird ihre Plattform wechseln. Netflix hat die bevorstehende Löschung des Titels aus dem eigenen Angebot bestätigt. Die letzten verbliebenen Zuschauer haben noch bis zum vierten November zweitausendsechsundzwanzig Zeit, die Geschichte zu sehen.

Gefeierte Produktion mit hohem Bekanntheitsgrad

Die Serie feierte ihre Premiere im Jahr zweitausendachtzehn und entwickelte sich rasch zu einem internationalen Phänomen. Nach zwei Staffeln mit jeweils acht Episoden fand die Erzählung im Jahr zweitausendneunzehn ihren konsequenten Abschluss. Trotz dieser kurzen Laufzeit konnte sie eine treue Fangemeinde an sich binden. Die Ausstrahlung erfolgte primär über den britischen Sender Channel vier, während Netflix die exklusiven Streamingrechte für das internationale Marktgeschäft sicherte.

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Die hohe Qualität des Werkes spiegelt sich in den Kritikerbewertungen wider. Auf der populären Review-Sammlung Rotten Tomatoes erreicht die Serie einen beeindruckenden Wert von neunundneunzig Prozent. Diese exzellente Bewertung unterstreicht die anhaltende Beliebtheit und die kunstvolle Umsetzung des Materials. Viele Zuschauer betrachten das Werk als eines der bedeutendsten Projekte des Streamingdiensts in den vergangenen Jahren.

Düstere Roadmovie mit ungewöhnlichem Charakter

Die Handlung folgt James, einem Teenager, der überzeugt ist, ein Psychopath zu sein. Er plant seinen ersten Mord und wählt Alyssa als vermeintlich perfektes Opfer. Diese wiederum sehnt sich nach einem Ausbruch aus ihrem trostlosen Alltag. Sie überredet James zu einer gemeinsamen Flucht, die als Roadtrip durch die Landschaft beginnt. Was als ungewöhnliches Abenteuer zweier Außenseiter startet, gerät schnell außer Kontrolle.

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Zwischen schwarzer Komödie, Thriller-Elementen und Coming-of-Age-Drama entwickelt sich eine komplexe Geschichte. Die Charaktere geraten immer tiefer in Schwierigkeiten, während sie versuchen, ihrem bisherigen Leben zu entkommen. Die Serie zeichnet sich durch eine düstere und skurrile Atmosphäre aus, die die Zielgruppe emotional stark anspricht. Der rabenschwarze Humor trifft dabei genau den richtigen Ton.

Stimme der Kritiker lobt Darbietung und Stimmung

Kritiker heben besonders die authentische Darstellung der Gefühle der Hauptfiguren hervor. Ein Rezensent betonte, dass die Kameraarbeit, die Kulissen und die Perspektiven perfekt aufeinander abgestimmt seien. Die Atmosphäre wirke unglaublich nah am echten Leben, sogar kleinste Details würden mit viel Feingefühl erzählt. Andere betonten, dass es der Serie gelinge, kaputte Figuren trotzdem sympathisch zu machen.

Die vielschichtigen Charaktere, hinter denen mehr steckt als die nackte Fassade, faszinieren bis heute. Der jugendliche Welthass und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens werden nachdenklich stimmend behandelt. Alex Lawther und Jessica Barden liefern in den Hauptrollen überzeugende Darstellungen ab. Ihre Chemie auf und vor der Kamera trägt maßgeblich zum Erfolg des Projekts bei.

Ablauf des Lizenzablaufs und künftige Verfügbarkeit

Das Label als Netflix Original trägt die Serie lediglich, weil der Dienst die Rechte gesichert hatte. Nun läuft diese Lizenz aus und wird voraussichtlich nicht verlängert. Dies bedeutet das Ende der Verfügbarkeit auf der Plattform. Für Fans könnte dies jedoch eine positive Entwicklung sein, da die Serie möglicherweise zu einem anderen Anbieter wechselt.

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Ob und wann dies geschieht, bleibt aktuell ungewiss. Die Zuschauer sollten die verbleibende Zeit bis zum vierten November zweitausendsechsundzwanzig nutzen. Wer die Geschichte noch nicht gesehen hat, kann sie bis zu diesem Datum noch nachholen. Die Löschung aus dem Katalog ist ein häufiges Phänomen im Streaming-Business, bedingt durch rotierende Lizenzverträge und strategische Änderungen im Programmangebot. Die hohe Qualität der Serie rechtfertigt dennoch das intensive Interesse der Zuschauer an diesem spezifischen Titel.