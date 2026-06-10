The Expendables bald nicht mehr bei Prime Video

Der berühmte Actionfilm 'The Expendables' von Sylvester Stallone wird bald nicht mehr bei Prime Video verfügbar sein. Fans der FSK-18-Action sollten sich beeilen, den Film noch einmal anzusehen, bevor er von dem Streamingdienst entfernt wird.

Der berühmte Actionfilm ' The Expendables ' von Sylvester Stallone wird bald nicht mehr bei Prime Video verfügbar sein. Fans der FSK-18-Action sollten sich beeilen, den Film noch einmal anzusehen, bevor er von dem Streamingdienst entfernt wird.

Der Film handelt von Barney Ross, dem Anführer einer Gruppe erfahrener Söldner, die für gefährliche Aufträge rund um die Welt engagiert werden. Gemeinsam mit seinem Team, zu dem unter anderem Lee Christmas, Yin Yang, Gunner Jensen und Hale Caesar gehören, nimmt er einen Auftrag an, der sie auf eine Insel in Südamerika führt. Dort geraten sie in einen Konflikt mit einem autoritären Regime und dessen Unterstützern.

Während die Mission zunehmend komplexer und riskanter wird, müssen die Teammitglieder ihre Fähigkeiten und ihren Zusammenhalt unter Beweis stellen. Der Film hat bei Amazon eine ansehnliche Wertung von 4,6 von 5 möglichen Sternen erhalten. Die Zuschauer haben den Film als 'köstlich', 'spannend' und 'unterhaltsam' beschrieben, insbesondere mit den 'Old Stars' wie Stallone, Lundgren und Norris. Der Film ist jedoch nicht für jeden geeignet, da er eine FSK-18-Einstufung hat und sich auf Action und Gewalt konzentriert.

In diesem Sinne ist der Film für Fans der FSK-18-Action geeignet, aber nicht für diejenigen, die sich für eine ruhige und familienfreundliche Unterhaltung interessieren. Der Film wird bald nicht mehr bei Prime Video verfügbar sein, daher sollten die Fans sich beeilen, ihn noch einmal anzusehen





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