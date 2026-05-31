Die zweite Staffel von The Four Seasons überzeugt durch tiefgründige Geschichten über Freundschaft, Trauer und neue Anfänge. Die Reise der Freundesgruppe nach Italien bringt frische Dynamiken und wurde von Kritikern sowie Zuschauern gleichermaßen gelobt.

Die Serie The Four Seasons startete im vergangenen Jahr und kehrt nun mit einer zweiten Staffel zurück. Das scheint auf reges Interesse zu stoßen, wie die aktuellen Netflix -Charts belegen.

Die Geschichte handelt von einer eingeschworenen Freundesgruppe, die trotz eines schwierigen Jahres an ihrer gemeinsamen Urlaubstradition festhält. In dieser Staffel unternehmen sie eine Reise nach Italien, eine Veränderung, die neue Dynamiken mit sich bringt, nicht zuletzt weil ein Baby Teil der Gruppe ist. Der Fokus liegt weniger auf spektakulären Wendungen als vielmehr auf leisen, ehrlichen Momenten: Trauer um einen verstorbenen Freund, das Hinterfragen eigener Lebensentscheidungen und das vorsichtige Öffnen für neue Kapitel.

Hinter der Erfolgsserie stehen die kreativen Köpfe Tina Fey, Lang Fisher und Tracey Wigfield, die gemeinsam eine Produktion geschaffen haben, die sensibel und urkomisch zugleich ist und als liebevolles Tribut an lebenslange Freundschaften gilt. Die zweite Staffel erhält 84 % Zustimmung von der Fachpresse und 64 % vom Publikum. Kritiker beschreiben sie als noch scharfsinniger, ergreifender und urkomischer als die erste Staffel. Zuschauer berichten von fesselnder Storytelling-Qualität und großartiger Besetzung, die in dieser Staffel besser harmonieren.

Die Serie bietet einen erfrischenden Einblick in das Leben von Menschen über 50 undDavon abgesehen wird sie als eine Produktion gefeiert, die sowohl zum Lachen als auch zum Weinen bringen kann. Für alle, die sich selbst ein Bild machen möchten, steht The Four Seasons ab sofort auf Netflix zum Streaming bereit. Ohne bestehendes Netflix-Abonnement kann man sich anmelden und erhält Zugang zu einer Vielzahl herausragender Filme und Serien.

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