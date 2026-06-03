The Four Seasons: Zweite Staffel erobert die Netflix-Charts

Die zweite Staffel der Serie "The Four Seasons" über Freundschaft, Midlife-Crisis und Neuanfänge ist zurück und begeistert Kritiker wie Zuschauer. Eine eingeschworene Gruppe begibt sich nach Italien und bewältigt dabei emotionale Herausforderungen. Die von Tina Fey miterschaffene Serie kombiniert scharfen Humor mit herzergreifenden Momenten und ist ab sofort auf Netflix verfügbar.

Die Serie , die im letzten Jahr gestartet ist, kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Wie die Netflix -Charts zeigen, haben offenbar viele Menschen darauf gewartet. Die Platzierung der neuen Folgen in den Charts spricht eine deutliche Sprache.

Im Zentrum von "The Four Seasons" steht erneut eine eingeschworene Freundesgruppe, die trotz eines schwierigen Jahres an ihrer gemeinsamen Urlaubstradition festhält. Dieses Mal bringt die Reise jedoch neue Dynamiken mit sich, nicht zuletzt weil ein Baby Teil der Gruppe ist. Die Freundinnen und Freunde verlassen die vertrauten Orte an der Küste von New Jersey und in Upstate New York und begeben sich auf eine Reise bis ins malerische Italien.

Dabei geht es weniger um spektakuläre Wendungen als um leise, ehrliche Momente: Trauer um einen verstorbenen Freund, das Hinterfragen eigener Lebensentscheidungen und das vorsichtige Öffnen für neue Kapitel. Zwischen Fernweh, Nostalgie und leiser Melancholie erinnert die Serie daran, warum Geschichten über Freundschaft oft die nachhaltigsten sind: Sie spiegeln unser eigenes Leben wider, mit all seinen Brüchen und Hoffnungen. Hinter dem Erfolg von "The Four Seasons" stehen drei erfahrene kreative Köpfe: Tina Fey, Lang Fisher und Tracey Wigfield.

Gemeinsam haben sie eine Serie geschaffen, die sensibel und zugleich urkomisch ist - ein liebevolles Tribut an lebenslange Freundschaften. Die Serie erzielt eine Bewertung von 84 Prozent bei der Fachpresse und 64 Prozent beim Publikum. Die Reaktionen beider Gruppen fallen begeistert aus. Ein Kritiker beschreibt sie als "einen weiteren Triumph.

Die zweite Staffel ihrer Komödie über die Midlife-Crisis ist noch scharfsinniger, ergreifender und urkomischer als die erste.

" Ein Zuschauer berichtet: "Ich kann einfach nicht aufhören, diese Serie zu schauen. Ich habe heute Morgen damit angefangen und kann seitdem nicht mehr aufhören. Ich habe bereits alle verfügbaren Folgen durchgeschaut. Ich verstehe nicht, warum manche Leute diese Serie nicht mögen, denn sie ist außergewöhnlich gut geschrieben und produziert.

" Eine andere Stimme sagt: "Wenn "The Four Seasons" euch nicht zum Lachen bringt, wird sie euch das Herz brechen, um es dann wieder zusammenzuflicken, sobald sich die Stimmung ändert. " Und ein weiterer Kommentar lautet: "Es ist zwar kein "Grace and Frankie", aber es bietet einen erfrischenden Einblick in das Leben von Menschen über 50, die sich mit den Herausforderungen des Alltags auseinandersetzen. Die Besetzung ist großartig, und ich finde, dass sie in dieser Staffel besser harmonieren.

" Wer sich selbst ein Bild von der Serie machen möchte, kann "The Four Seasons" ab sofort auf Netflix streamen. Für alle, die noch keine Mitgliedschaft bei dem Streamingdienst haben, bietet sich die Möglichkeit, nicht nur in den Genuss der besten Filme und Serien von Netflix zu kommen, sondern auch Zugriff auf weitere grandiose Produktionen zu erhalten





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