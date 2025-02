The Gorge: Zwei Elite-Soldaten und das Geheimnis der Schlucht

„The Gorge“ erzählt die Geschichte von zwei Elite-Soldaten, die eine mysteriöse Schlucht bewachen sollen. In der Einsamkeit ihrer Mission entwickeln sie eine Beziehung, doch die Wahrheit über die Schlucht und ihre Gefahren wird schnell deutlich.

In Apple TV+'s „ The Gorge “ spielen Miles Teller als Levi und Anya Taylor-Joy als Drasa zwei Elite-Soldaten , die ihre Positionen an gegenüberliegenden Seiten einer mysteriösen Schlucht besetzen und wachen müssen. Ihre Aufgabe: Sie sollen ein Jahr lang ein unbekannter Ort abgegrenzt und vor unerklärlichen Gefahren geschützt werden. Das Einsamen ihrer Mission lässt Levi und Drasa, trotz strenger Verbots, eine Beziehung über den Graben entwickeln.

Sie beginnen, sich durch Nachrichten an Wandtafeln und das Beobachten des anderen über die Entfernung zu kennen. Die beiden, jeweils mit einem Hintergrund aus dem US-Militär und dem russischen Geheimdienst, haben mehr als nur ein Jahr lang für ihre jeweiligen Staaten gearbeitet. Doch in der Einsamkeit der Schlucht müssen sie sich fragen, wem sie eigentlich dienen.„The Gorge“ ist ein spannender Thriller, der in zwei Hälften gegliedert ist. Die erste Hälfte konzentriert sich auf die Einsamkeit, die Fantasie und das Verlangen in einem kargen Umfeld einer Spezialmission. In der zweiten Hälfte übernimmt der Horror-Spezialist Scott Derrickson die Regie und enthüllt die wahren Gefahren der Schlucht. Die Menschheit versucht, einen Ort zu isolieren, der sowohl Schrecken als auch Versuchungen auslöst. Levi und Drasa müssen sich inmitten ihrer Waffenarsenale und dem Loch in ihrer Gefühlswelt neu orientieren. Auch der Film selbst sucht nach der Balance zwischen den Extremen





Thriller Science Fiction The Gorge Apple TV+ Miles Teller Anya Taylor-Joy

