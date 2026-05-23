The Handmaid's Tale: Dystopian Series Takes Over Netflix Charts

The Handmaid's Tale, a critically acclaimed dystopian series, has made its mark on Netflix, reaching the top of the streaming service's charts. The show, originally produced for Hulu, explores a near-future world where environmental collapse and infertility have led to the rise of a totalitarian state, Gilead, governed by a patriarchal, fundamentalist Christian regime. The series follows June Osborne, a woman trying to survive in a society that suppresses individuality.

Diese Serie sorgte jahrelang für ziemlich düstere und zerschmetternde Bilder im Kopf. Nun erobert sie nach ihrem Netflix -Start die Charts des Streamingdienstes. Obwohl die gefeierte dystopische Serie ursprünglich für den US‑Streamingdienst Hulu produziert wurde, sorgt sie nun auch auf Netflix für Furore und hat es dort in die Charts geschafft.

"The Handmaid’s" Tale entführt in eine nahe Zukunft, in der Umweltzerstörung und Krankheiten zu massiver Unfruchtbarkeit geführt haben. Aus den Trümmern der Vereinigten Staaten entsteht der totalitäre Gottesstaat Gilead – ein streng patriarchalisches, christlich‑fundamentalistisches Regime. Die Gesellschaft ist radikal hierarchisiert, Frauen werden entrechtet und auf festgelegte Rollen reduziert. Im Zentrum stehen die sogenannten Dienstmägde: fruchtbare Frauen, die dem Staat als "Ressource" dienen und mächtigen Männern zugeteilt werden, um Kinder zu gebären.

Die Serie erzählt diese Welt aus der Perspektive von June Osborne (Elisebeth Moss), einer Frau, die versucht, in einem System zu überleben, das jede Form von Selbstbestimmung unterdrückt. Die Idee zur Serie stammt von Bruce Miller, der auch als Showrunner fungierte. Als literarische Vorlage dient der 1985 erschienene Roman "Der Report der Magd" von Margaret Atwood, der als moderner Klassiker der dystopischen Literatur gilt. Mit "The Testaments" ist jüngst zudem ein Spin-off zu "The Handmaid’s Tale" erschienen.

Was euch erwartet, zeigt euch der folgende Trailer: mit 83 % feiert, zeigt sich das Publikum den 57 % zufolge deutlich verhaltener. Was die Leute an der Serie lieben beziehungsweise was sie stört, verraten euch die folgenden Zeilen: "The Handmaid's Tale‘ ist schwer anzusehen … Aber die Serie ist meisterhaft inszeniert, mit einer furchteinflößenden Filmmusik unterlegt und von den Hauptdarstellern auf erschütternde Weise gespielt.

" "Zweifellos lässt die Geschichte einem einen Schauer über den Rücken laufen, wenn man sich vorstellt, was passieren könnte, wenn die Religion zu tief in das Leben eingreift. Es scheint, als würde sich das Thema rasch wandeln und dabei die Spannung verlieren, die in den ersten drei Staffeln noch vorhanden war.

" "Staffel 4 ist zwar eine Verbesserung gegenüber der vorherigen Staffel, aber sie war nicht so gut wie die Staffeln 1 und 2. " Bekannt als June aus "The Handmaid's Tale": Vor 32 Jahren sah Elisabeth Moss noch ganz anders aus. Bestens unterhalten: Actiongeladene Agenten-Thriller-Neuheit von Amazon erklimmt Platz 1 der Streaming-Charts. Wenn ihr euch selbst ein Bild von "The Handmaid's Tale" machen möchtet, könnt ihr die Produktion ab sofort auf Netflix streamen.

Solltet ihr noch keine Mitgliedschaft bei dem Streamingdienst haben, könnt ihr mit dem nicht nur in den Genuss der besten Filme und Serien von Netflix kommen, sondern habt auch Zugriff auf weitere grandiose Produktionen





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