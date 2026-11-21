Der neue Hunger-Games-Film startet in den USA mit 21,25 Millionen Dollar Einnahmen. Lionsgate übertrifft damit den Vorgänger deutlich. Prognosen auf 86 Millionen Dollar erhöht.

Der Film " The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" hat bei seinem Start in den US-amerikanischen Kinos einen beeindruckenden Erfolg erzielt, der die Erwartungen der Branche deutlich übertrifft. Laut aktuellen Berichten spielte die Produktion von Lionsgate bei den Previewvorstellungen insgesamt 21,25 Millionen US-Dollar ein, was umgerechnet circa 19 Millionen Euro entspricht. Dieser Wert markiert den zweithöchsten Preview-Einstieg in der gesamten Geschichte der Filmreihe, was auf ein enormes Interesse der Fans und einen robusten Markt hindeutet.

Box-Office-Ergebnisse und historische Einordnung

Der Start in die Kinoserverlauf wurde durch zwei Hauptphasen der Preview-Aufführungen geprägt. Am Mittwoch fanden die ersten frühen Premiumvorführungen statt, die bereits five Millionen Dollar einspielten. Am Donnerstagabend folgten weitere Vorstellungen, die zusätzliche 16,25 Millionen Dollar generierten. Diese kumulierte Summe positioniert den neuen Teil fest im oberen Segment der franchiseinternen Starts und unterstreicht die anhaltende Stärke der Marke "Die Tribute von Panem" im globalen Kino-Marketing.

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In der Historie der Reihe gibt es lediglich einen Vorgänger, der ein höheres Ergebnis bei den Previewvorstellungen verzeichnen konnte. Der Film "Die Tribute von Panem - Catching Fire" hatte im Jahr 2013 bei seinen Previewvorstellungen 25,2 Millionen US-Dollar eingespielt, was umgerechnet circa 23 Millionen Euro entspricht. Der direkte Vorgänger "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes" wird durch "Sunrise on the Reaping" hingegen deutlich hinter sich gelassen. Das Prequel kam vor seinem Kinostart nur auf 5,75 Millionen US-Dollar, was rund 5 Millionen Euro entspricht. Am ersten Wochenende spielte das Prequel insgesamt 44,6 Millionen US-Dollar ein, was circa 40 Millionen Euro entspricht.

Marktprognosen und finanzielle Erwartungen

Das starke Ergebnis der Preview-Phase hat dazu geführt, dass die Marktbeobachter und Branchenexperten ihre Erwartungen für das anstehende Wochenende erheblich nach oben angepasst haben. Aktuell besteht die Aussicht, dass "Sunrise on the Reaping" an seinem Startwochenende in den USA die psychologische und finanzielle Marke von 100 Millionen US-Dollar übertreffen könnte. Diese Schwelle, die umgerechnet circa 91 Millionen Euro entspricht, gilt als wichtiger Indikator für den langfristigen kommerziellen Erfolg eines Blockbusters.

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Bereits aus Branchenkreisen wurden die internationalen Prognosen für das Wochenende von ursprünglich 70 Millionen auf nunmehr 86 Millionen US-Dollar angehoben. Dieser Anstieg der Schätzungen, die umgerechnet circa 78 Millionen Euro entsprechen, spiegelt die positive Resonanz in den Vorverkaufsraten und die hohe Nachfrage nach Tickets wider. Ob der Film diese neue Schwelle tatsächlich knackt, wird sich erst nach den ersten vollständigen Tagen an den Kinokassen zeigen, doch die Signale deuten stark auf ein erfolgreiches Debüt hin.

Premiere in New York und Besetzungswiedersehen

Neben den finanziellen Zahlen sorgte die Premiere am Montagabend in New York für erhebliches mediales Aufsehen, das stark von der Nostalgie der ursprünglichen Besetzung geprägt war. Bei der Veranstaltung hatten Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson wieder gemeinsam auf einem roten Teppich posiert. Zwischen 2012 und 2015 hatten sie als Katniss Everdeen und Peeta Mellark die Filmreihe geprägt und dabei Millionen von Zuschauern weltweit begeistert.

Zum Wiedersehen waren auch die früheren Schauspieler des Prequels eingeladen. Mckenna Grace, Joseph Zada und Whitney Peak nahmen ebenfalls an den Feierlichkeiten teil. Während 20 der früheren Besetzung sich für ein großes Gruppenfoto aufgestellt hatte, stand die Premiere ganz im Zeichen des Wiedersehens und der Verbindung zwischen den verschiedenen Generationen der Filmschaffenden und Charaktere.

Emotionale Warnungen und narrative Ausrichtung

Trotz der festlichen Stimmung gab es ernste Worte zur Art des Films. Jennifer Lawrence hatte vor einer emotional aufwühlenden Geschichte gewarnt, die den Zuschauern nicht nur visuelle Spektakel bietet, sondern auch eine tiefere emotionale Belastung darstellt. Sie betonte, dass der Film die düstere Natur der Vorlage respektiert und nicht zur Unterhaltung auf Kosten der ernsten Thematik wird.

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Die Schauspielerin hatte im Prequel die Rollen von Maysilee Donner und deren Zwillingsschwester Merrilee verkörpert. Gegenüber dem Magazin betonte sie ihre Haltung klar: "Um es ganz klar zu sagen: Es ist ein sehr trostloses und unglaublich trauriges Buch, und der Film ist genauso." Diese Aussage unterstreicht die Absicht des Studios, die Integrität der literarischen Vorlage zu wahren und die Fans nicht durch eine zu leichte Aufbereitung zu enttäuschen.

Für Fans der ursprünglichen Filme gab es dennoch ein spezifisches Wiedersehen auf der Leinwand. Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson waren erneut als Katniss und Peeta zu sehen gewesen, was die Brücke zwischen dem Prequel und den ursprünglichen Episoden schlug. Diese Einbettung alter Charaktere in die neue Handlung dient dazu, die Kontinuität der Welt zu gewährleisten und den aktuellen Film in den größeren narrative Kontext der Saga einzuordnen, während neue Charaktere wie die von Mckenna Grace, Joseph Zada und Whitney Peak in den Fokus rücken.