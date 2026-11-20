The Hunting Wipes startet am 26.11.2026 bei Netflix. Staffel 2 zeigt Sophie und Margo in neuem Konflikt. Hier finden Sie Episodenliste, Trailer und alle Details zur Prime-Time-Serie.

Die angesagte Kriminaldramaserie The Hunting Wives kehrt am 26. November 2026 zurück ins Programm von Netflix. Bereits in der zweiten Staffel verfolgen die Zuschauerinnen und Zuschauer die komplexen Beziehungen der beiden Hauptfiguren Sophie und Margo, deren einstige Freundschaft durch tiefe Zwistigkeiten belastet ist. Die neue Handlungsebene führt die Frauen jedoch wieder zusammen, getrieben von verborgenen Geheimnissen und neuen, gefährlichen Feinden in ihrem sozialen Umfeld.

Handlung der zweiten Staffel

In der neuen Serie setzen sich Sophie und Margo mit den Konsequenzen ihrer vergangenen Taten auseinander. Obwohl sich die beiden Freundinnen zerstritten haben, zwingt sie die Situation der Zusammenarbeit. Sie müssen erkennen, dass sie Teil eines gefährlichen Spiels sind, dessen Regeln sie möglicherweise nicht mehr kontrollieren können. Der zentrale Konflikt dreht sich um die Frage, ob die beiden Frauen weiterhin die Jägerinnen sind oder ob sie selbst zum Ziel einer inszenierten Hetzjagd geworden sind.

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Durch das Aufdecken alter und neuer Geheimnisse wird die Dynamik zwischen den Charakteren noch zerbrechlicher. Die Serie untersucht die dunklen Aspekte der weiblichen Freundschaft und die Machenschaften in elitären Kreisen. Die Spannung steigt, da die Protagonistinnen merken, dass ihre Vergangenheit sie nicht loslässt und neue Akteure aus den Schatten treten, um sie zu verfangen.

Veröffentlichungstermine der Episoden

Netflix hat einen besonders ambitionierten Veröffentlichungsplan für die zweite Staffel angekündigt. Alle acht Episoden werden am selben Tag, dem 26. November 2026, für Abonnenten weltweit freigeschaltet. Dies ermöglicht den Fans einen sogenannten Binge-Watching-Effekt, bei dem die gesamte Staffel an einem Tag verfügbar ist. Der erste Trailer zu The Hunting Wives Staffel 2 verkündet diese Rückkehr bereits mit der Ankündigung, dass die Serie in nur einem Monat startet.

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Die Episoden beginnen mit dem Titel "Scared Straight", gefolgt von "Dead Ringer" und "Back on the Saddle". Die Handlung setzt sich mit "Riders on the Storm" und "Sonny Came Home" fort. Den Abschluss der Staffel bilden die Episoden "Last Dance" und "Freak on a Leash", bevor die Serie mit dem Finale "Good Luck, Babe!" endet. Die Konzentration auf einen einzigen Release-Tag verstärkt die mediale Aufmerksamkeit und den Hype um die Produktion.

Deutsche Zuschauer und Streaming-Verfügbarkeit

Für deutsche Fans der Serie ist die Veröffentlichung bei Netflix ein bedeutendes Ereignis, da dies den direkten Zugang zur internationalen Produktion gewährleistet. Die Ankündigung im Trailer deutet darauf hin, dass einige Zuschauer zuvor den Streamer wechseln mussten, um die Serie verfolgen zu können. Die exklusive Verfügbarkeit bei Netflix macht die Premiere am 26. November 2026 zu einem fixen Datum im Medienkalender für Krimi-Enthusiasten in Deutschland.

Die strategische Platzierung der kompletten Staffel an einem Tag zielt darauf ab, virale Diskussionen in sozialen Medien sofort nach der Veröffentlichung zu generieren. Durch die vollständige Zugänglichkeit aller acht Folgen wird erwartet, dass sich die Handlungslinien schnell verdichten und die Zuschauer emotional stark binden. Die Serie etabliert sich damit als einer der Top-Streamingshits des späten Herbstes 2026.