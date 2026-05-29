The Influencer World Suddenly Falls Silent: YouTuber Jan Zimmermann Dies Unexpectedly

The sudden death of popular YouTuber Jan Zimmermann, who was 27, has left the influencer world in shock. His best friend, Tim Lehmann, is deeply affected by the unexpected loss. The two YouTubers, who had been uploading videos on the YouTube channel "Gewitter im Kopf" for six years, showed Jans life with a neurological disorder that causes uncontrollable tics. Their videos attracted millions of viewers. However, since November 18, 2025, nothing is the same anymore. Tim is now sharing his story in a video titled "I Can't Imagine It Without Him".

Im November 2025 stand die Influencer -Welt plötzlich still: Der beliebte YouTuber Jan Zimmermann starb unerwartet an den Folgen eines epileptischen Anfalls. Die Bestürzung und Anteilnahme waren riesig.

Einer, den der plötzliche Tod tief getroffen hat, ist sein bester Freund Tim Lehmann. Die beiden luden in sechs Jahren mehr als 500 Videos auf dem YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf" hoch. Dort zeigten sie Jans Alltag mit dem, einer neurologischen Erkrankung, die bei Betroffenen nur schwer kontrollierbare Ticks auslöst. Die Videos begeisterten ein Millionenpublikum.

Doch seit dem 18. November 2025 ist nichts mehr so, wie es einmal war. Das erzählt Tim jetzt in einem "Ich kann es mir immer noch nicht ohne ihn vorstellen".

"Ich rede jeden Tag mit ihm. Immer, wenn ich ihm schreiben will, rede ich.

" hat er noch nicht wirklich begreifen können. "Ich denke immer noch: Er ist irgendwo auf Reisen und kommt irgendwie nach Hause. ". Der verstorbene YouTube-Star liebte es, neue Länder zu entdecken.

Er ließ sich deshalb sogar ein. Wenn er sich vor dem Schlafengehen alte Videos mit Jan anguckt, bedeutet das für Tim: "Der nächste Tag ist sehr, sehr schwierig. Da mache ich halt auch nichts wirklich. Ich versuche dann irgendwelche Kleinigkeiten wenigstens zu machen.

Mehr kriege ich nicht hin.

". In Tims Wohnung stehen jetzt viele Möbel von Jan. Nach dem Tod seines besten Freunds war für ihn klar: "Ich würde lieber meine Sachen abgeben und seine nehmen, weil ich will, dass er überall hier in der Wohnung präsent ist.

". erinnert sich an Jans Beerdigung, bei der viele weitere Internet-Stars erschienen: "Ich habe selten so viele Kollegen auf einem Haufen gesehen. Es war echt toll, wer da auch Reisen auf sich genommen hat, um vorbeizukommen.

". Tim ergänzt: "Ich fand es auch schön. Es waren alle da, bei denen ich weiß, dass es Jan wichtig gewesen wäre.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Youtube Influencer Jan Zimmermann Tim Lehmann Neurological Disorder Ticks Videos Millions Of Viewers Best Friend Loss Reality

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anna-Maria Zimmermann kündigt Ballermann-Pause an: „Die wollen nicht die Schlagermutti“Anna-Maria Zimmermann hat eine Ballermann-Pause angekündigt. Die Schlagersängerin will mehrere Monate lang aussetzen.

Read more »

YouTuber Curry Barker dreht neuen Film mit Breaking Bad- und Jurassic World-StarsDer als Sketch-Komiker bei YouTube bekannt gewordene Filmemacher Curry Barker kann sich bereits über ein achtstelliges Angebot aus Hollywood für seinen nächsten Film freuen. Sein Film Obsession - Du sollst mich lieben ist eine absolute Kino-Sensation und hat bereits über 90 Millionen Dollar weltweit eingespielt.

Read more »

Wegen der Fußball-WM: Anna-Maria Zimmermann legt eine Ballermann-Pause einAnna-Maria Zimmermann hat eine Ballermann-Pause angekündigt. Als Grund nennt sie auch die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Read more »

Wegen der Fußball-WM: Anna-Maria Zimmermann macht Ballermann-PauseAnna-Maria Zimmermann hat eine Ballermann-Pause angekündigt. Als Grund nennt sie auch die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Read more »