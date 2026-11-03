The Innkeepers: Ti Wests Horrorfilm über das Yankee Pedlar Inn

Ti West dreht seinen Horrorfilm The Innkeepers im historischen Yankee Pedlar Inn. Kritiker loben die Atmosphäre und Schauspielerei, während das Publikum gemischte Bewertungen abgibt.

Der US-amerikanische Regisseur Ti West hat seinen Film The Innkeepers im traditionsreichen Yankee Pedlar Inn gedreht, das nach mehr als hundert Jahren endgültig seine Türen schließen soll. Die beiden Angestellten Claire und Luke müssen während des letzten Wochenendes nur noch wenige Gäste betreuen. Da sie sich für paranormale Phänomene interessieren, wollen sie herausfinden, ob an den Gerüchten über das angeblich verfluchte Hotel tatsächlich etwas dran ist.

Kritik und Bewertung des Films

Der Film erhält überwiegend positive Kritiken von Filmkritiker*innen, während das Publikum den Horrorfilm deutlich gemischter bewertet. Presse und Publikum urteilen unterschiedlich über die Qualität und Wirkung des Werkes. Während Fachjournalisten die atmosphärische Tiefe schätzen, finden Laien das Tempo oft zu langsam.

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Einer der wichtigsten Kritiker beschreibt den Film als unterhaltsame Geistergeschichte mit sympathischen Charakteren und einem großartigen Ende. Diese Einschätzung hebt hervor, dass die emotionale Verbindung zu den Protagonisten ein zentrales Element der Rezeption ist. Der Zuschauer kann sich leicht in die Situation der Figuren hineinversetzen.

Atmosphäre und Erzählstil

Für einen atmosphärischen Horrorabend ist der Film daher eine Empfehlung, vorausgesetzt, man erwartet keinen permanenten Adrenalinkick. Wer sich auf das langsame Erzähltempo einlässt, bekommt eine sehenswerte Geistergeschichte, die mit vergleichsweise einfachen Mitteln für Gänsehaut sorgt. Dies unterscheidet ihn von vielen modernen Blockbustern.

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Der Film ist besonders für Horrorfans empfehlenswert, die übernatürliche Geschichten mögen und sich gerne langsam in eine unheimliche Welt hineinziehen lassen. Wer Geistergeschichten, Spukhäuser und eine beklemmende Atmosphäre spannender findet als explizite Gewalt, dürfte hier auf seine Kosten kommen. Der Fokus liegt auf psychologischer Spannung statt auf Schockeffekten.

Schauspiel und technische Umsetzung

Die technische Umsetzung wird von der Kritik als vorbildlich bezeichnet. Ein Rezensent lobt die großartigen Dialoge, die hervorragenden schauspielerischen Leistungen sowie die genialen Kameraeinstellungen. Zudem werde genau die richtige Dosis Grusel eingebracht. Alles, was Ti West anfasst, wird zu Gold, so das allgemeine Fazit der Experten.

Dieser Film ist eines der wenigen Beispiele für einen Film, der sich langsam aufbaut und bei dem es sich lohnt, dranzubleiben. Das narrative Engagement belohnt die Geduld der Zuschauer mit einer tiefgründigen Erfahrung. Im Gegensatz zu schnellen Schnitten erzeugt der Film eine nachhaltige Wirkung durch behutsame Inszenierung und präzise Details.