The Killers und David Beckham sorgen für spektakulären Auftakt zum Champions-League-Finale

Die US-Band The Killers wird vor dem Champions-League-Finale zwischen PSG und Arsenal in Budapest auftreten. Zusammen mit David Beckham in einem Kurzfilm und präsentiert von Pepsi soll die Kick-Off-Show ein globales Entertainment-Highlight werden.

Die UEFA Champions League Final Kick Off Show, präsentiert von Pepsi , wird in diesem Jahr mit einem spektakulären Auftritt der US-amerikanischen Rockband The Killers für ein unvergessliches Erlebnis sorgen.

Die Band, die weltweit bereits mehr als 53 Millionen Alben verkauft hat, wird etwa eine Viertelstunde vor Spielbeginn des Endspiels zwischen Paris Saint-Germain und Arsenal in Budapest auf der Bühne stehen. Das Konzert beginnt um 17:45 Uhr, bevor das Spiel um 18 Uhr im ZDF und bei DAZN übertragen wird. Besonderes Highlight: Der Leadsänger Brandon Flowers wird gemeinsam mit Fußball-Legende David Beckham in einem Kurzfilm namens The Race Begins zu sehen sein, der sie bei einem Wettlauf zum Finale zeigt.

Beckham, der als Markenbotschafter für Pepsi fungiert, bringt dabei seine eigene Verbindung zu beiden Finalisten ein: Er beendete seine aktive Karriere 2013 bei PSG und hatte während seiner Zeit bei Manchester United zahlreiche Duelle mit Arsenal. Guy-Laurent Epstein, Co-Geschäftsführer von UC3, das die Show organisiert, betont die wachsende Bedeutung des Events: Die Kick Off Show habe sich zu einem Meilenstein der globalen Unterhaltungsindustrie entwickelt und verspricht auch 2024 eine der spektakulärsten Ausgaben zu werden.

The Killers themselves erklärten, sie hätten sofort zugesagt, als sie gefragt wurden, weil das Champions League Finale eine besondere Bühne sei. Für die Fans im Stadion und die Millionen TV-Zuschauer solle so ein einzigartiges Rahmenprogramm rund um das wichtigste Spiel im europäischen Klubfußball geschaffen werden. Die Show verbindet dabei Musik, Werbung und Sport auf eindrucksvolle Weise und unterstreicht den globalen Stellenwert des Finales





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