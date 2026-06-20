The Last House: Netflix-Trailer zeigt unheimlichen Mystery-Horror-Mix von Louis Letterier

Der erste Trailer zu The Last House verspricht einen spannenden Mix aus Mystery, Sci-Fi und Horror. Regisseur Louis Letterier inszeniert eine vierköpfige Familie, die in ihrem eigenen Haus gefangen ist und ein düsteres Geheimnis lüften muss. Die Serie könnte an deutsche Produktionen wie Brick erinnern und setzt auf ein apokalyptisches Szenario ohne nukleare Zerstörung. Mit Wagner Moura, Greta Lee und Gabriel Barbosa in den Hauptrollen,erscheint The Last House bald auf Netflix.

Der erste Netflix - Trailer zu The Last House verspricht einen unheimlichen Mix aus Mystery , Sci-Fi und Horror . Kommt da ein Genre-Geheimtipp? Eines der Genres, die Netflix von Anfang an gut bedient und bestens beherrscht hat, ist Mystery .

Hemlock Grove und ARQ werden zwar heutzutage gerne vergessen, weil sie teils schon über zehn Jahre zurückliegen, doch sie stellten die Weichen für spätere Produktionen wie Stranger Things und Dark. Zu Recht erwartet das geneigte Publikum den nächsten Genreknaller, und dieser könnte schon in Kürze erscheinen: Zum Mix aus Mystery, Sci-Fi- und Horror von Regisseur Louis Letterier (Fast & Furious 10) ist just der erste Trailer erschienen, der durchaus Erinnerungen wecken dürfte.

Abgesehen davon, dass die Vorschau doch ein wenig zu viel verrät, habe ich ein wenig den Eindruck, dass Action-Profi Letterier mit seinem Mystery-Beitrag in die Öko- oder in die Massentierhaltungs-Ecke abzielt. Spannend sieht es definitiv aus; auch wenn die Prämisse, im Haus gefangen zu sein, doch ein wenig an die deutsche Netflix-Produktion Brick mit Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee erinnert. Ohne jegliche Vorwarnung muss eine vierköpfige Familie feststellen, dass sie im eigenen Haus gefangen ist.

Egal, was sie versuchen, es gibt kein Entrinnen. Nicht einmal die Fensterscheiben lassen sich noch zerbrechen, um ins Freie zu gelangen. Aus einem Tag werden schnell Tausende. Nur langsam kommen sie hinter das düstere Geheimnis ihrer Gefangenschaft.

Neben Wagner Moura, Greta Lee und Gabriel Barbosa sind in weiteren Rollen Emma Ho, Riley Chung, Noah Alexander Sosnowski, Sid Edwards sowie Lewis Goody und Audrey Anderson zu sehen. The Last House steht ab dem ..





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