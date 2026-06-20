The Last Major Department Store Chain in Germany Struggles, with 12,000 Jobs and 83 Stores at Risk

The once-proud department store chains Karstadt and Kaufhof, now known as Galeria, are facing financial difficulties, with 12,000 jobs and 83 stores at risk. The decline of these iconic brands can be traced back to the 2000s, when they faced stiff competition from online shopping and discount stores. The merger of Karstadt and Kaufhof in 2018, followed by the insolvency of Galeria in 2024, highlights the challenges faced by these traditional retailers.

Die letzte große Warenhauskette Deutschlands steht unter Druck. Galeria Kaufhof, einst stolze Kaufhaus-Ikone, braucht dringend frisches Geld. Kommt es nicht, stehen am Ende rund 12.000 Jobs und 83 Filialen auf der Kippe.

Es wäre das letzte Kapitel einer Geschichte des Niedergangs der einst stolzen Kaufhaus-Ikonen Karstadt und Kaufhof. und Kaufhof (später Galeria) die Innenstädte. Hier gab es Kleidung und Kosmetik, Spielzeug und Schreibwaren, Töpfe und Technik und ein Selbstbedienungsrestaurant im obersten Stockwerk – und das alles unter einem Dach. Spätestens in den 2000er-Jahren hatte dieses Konzept seine beste Zeit hinter sich.

Karstadt (gegründet 1881) und Kaufhof (gegründet 1879) standen dabei schnell vor demselben Problem: Sie boten vieles an, aber immer seltener etwas, das Kunden nur dort fanden – und waren dabei weder besonders billig noch besonders exklusiv. Neben Technik-Fachmärkten am Stadtrand wuchs der Online-Handel immer mehr. Die großen Häuser in den teuren Innenstadtlagen wurden zu einer Belastung. Besonders deutlich zeigte sich die Krise bei Karstadt.

Ab 2004 sollte der frühere Bertelsmann-Manager Thomas Middelhoff den Konzern sanieren. Er wollte vor allem die Umsätze in die Höhe schrauben, träumte von einer europaweiten Expansion. Aus den Plänen sollte nichts werden. Thomas Middelhoff im Jahr 2006 bei der Feier zum 125-jährigen Karstadt-Jubiläum.

Da hatte der Kaufhaus-Konzern seine beste Zeit schon hinter sich. Um dem Unternehmen Luft zu verschaffen, verkaufte Middelhoff die Immobilien an den Fonds „Highstreet“ von Goldman Sachs. Der als Befreiungsschlag gefeierte Verkauf wird in der Folge zur größten Belastung: Karstadt ist ab jetzt nur noch Mieter der Warenhäuser und zahlt immer höhere Pachten. Im Juni 2009 beantragt Arcandor Insolvenz, später muss Middelhoff wegen Untreue in den Knast.2010 wird der deutsch-amerikanische Investor Nicolas Berggruen als Retter gefeiert.

Der Milliardär übernimmt die angeschlagenen Karstadt-Häuser, und verspricht, Filialen und Jobs zu erhalten. Dafür müssen die Mitarbeiter auf Geld verzichten. Am Ende profitiert nur der Investor, doch die Probleme bleiben. Kurz nach der Übernahme zeigt sich Nicolas Berggruen 2010 beim Einkauf in einer Berliner Karstadt-Filiale.

Während Karstadt kämpft, gilt Galeria-Kaufhof lange als etwas stabilerer Wettbewerber. Doch auch dort belasten (zu) große Verkaufsflächen, Personalkosten und steigende Mieten das Geschäft. Kaufhof gehörte lange zur Metro-Gruppe, bevor die Kette 2015 an die kanadische Hudson’s Bay Company (HBC) verkauft wird. HBC setzt wie in ihrer Heimat auf Kosmetik, Schuhe und Handtaschen und versucht sich an der Stärkung des Online-Geschäfts.

Doch der Erfolg bleibt aus – da kommt ein Angebot des schillernden Immobilien-Investors René Benko ganz recht. Der Österreicher hatte erst die Karstadt-Premiumhäuser (KaDeWe, Alsterhaus) und später alle übrigen Karstadt-Warenhäuser von Berggruen übernommen.2018 legen HBC und Benko Karstadt und Kaufhof zu einem Unternehmen mit damals noch 32.000 Beschäftigten zusammen. Aus zwei Traditionsketten wurde erst Galeria Karstadt Kaufhof, später nur noch Galeria. 2019 übernahm Benkos Signa-Gruppe die restlichen Anteile von Hudson’s Bay und kontrolliert den Konzern vollständig.

Foto: picture alliance/dpa Gemeinsamer Einkauf, weniger Doppelstrukturen und ein moderneres Profil sollten die Zukunft sichern. Doch die Fusion vereint vor allem zwei Unternehmen, die seit Jahren mit den gleichen Problemen kämpften. Als dann auch noch mit seiner Signa-Gruppe in die Pleite rutscht, erreicht der Niedergang die nächste Stufe. Anfang Januar 2024 muss Galeria mal wieder Insolvenz anmelden.

Weitere Umstrukturierungen und neue Geldgeber verschaffen dem Unternehmen Zeit. So wurde die Konzernzentrale drastisch verkleinert und von Essen nach Düsseldorf verlegt, Teile der Kaufhausflächen werden an Discounter (Aldi, Lidl) oder Sportgeschäfte (Decathlon) abgegeben





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