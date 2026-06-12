The Last Of Us Staffel 3: Neue Charaktere und Cast-News

Die dritte Staffel von "The Last Of Us" bringt neue, eigens für die Serie geschaffene Figuren und renommierte Schauspieler wie Peter Sarsgaard. Alle Infos zu den Änderungen gegenüber dem Spiel und dem erwarteten Starttermin.

Die dritte Staffel der hochgelobten Post-Apokalypse -Serie " The Last Of Us " steht in den Startlöchern und bringt einige Neuigkeiten mit sich. Während die Dreharbeiten aufgrund der Weltmeisterschaft aktuell pausieren, wurde bestätigt, dass der renommierte Schauspieler Peter Sarsgaard für die neuen Folgen verpflichtet werden konnte.

Seine Rolle ist bereits bekannt: Er wird Amon verkörpern, den Anführer der fanatischen Sekte der Seraphiten. Diese Gruppe, die im Spiel als religiöse Extremisten auftritt, lehnt moderne Technologie ab und bevorzugt Pfeil und Bogen sowie lautlose Guerilla-Taktiken. Amon wird zwar keine Hauptrolle übernehmen, aber als wiederkehrender Charakter zu sehen sein. Überraschend ist zudem die Besetzung einer weiteren Figur, die im ursprünglichen Spiel nicht existiert: Die Schauspielerin übernimmt die Rolle der Miriam, der Mutter von Lev und Yara.

Im Spiel war diese Mutterfigur namenlos und hatte nur einen kurzen Auftritt. Die Schöpfung eines komplett neuen Charakters für die Serie zeigt, wie die Macher die Welt ausbauen und mit zusätzlichen Geschichten anreichern. Beide Cast-Entscheidungen unterstreichen den Trend der Serie, bekannte Vorlagen um eigenständige Elemente zu erweitern, ohne den Kern der Geschichte zu verlieren. Die Fans dürfen sich auf eine dichte Atmosphäre und komplexe Konflikte freuen, wenn die Staffel voraussichtlich 2027 startet.

Daneben gibt es Gerüchte um ein mögliches Revival der Kult-Sitcom "Hör mal, wer da hämmert", das jedoch von Tim Allen, dem Hauptdarsteller, mit Verweis auf seine Seriensöhne negiert wurde. Abseits dieser News bleibt die Vorfreude auf die Fortsetzung von "The Last Of Us" groß, da die Serie bisher durch ihre treue Adaption und klugen Erweiterungen überzeugte. Die neuen Charaktere und Handlungsstränge versprechen weitere emotionale und actionreiche Momente in der düsteren Welt der Serie





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