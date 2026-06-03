The Legend of Vox Machina: Eine neue Staffel ist unterwegs

Die Gruppe um Matthew Mercer und Marisa Ray hat sich bemüht, eine erwachsene Animationsserie basierend auf den Abenteuern ihrer ersten Kampagne 'Vox Machina' zu produzieren. Mit der Hilfe ihrer Fans und einer Kickstarter-Kampagne wurden 10 von 12 Folgen produziert.

Die beliebte Fantasy-Serie 'The Legend of Vox Machina' ist nicht mehr bei ARD Mediathek und anderen Streamingdiensten verfügbar. Die Gruppe um Spielleiter Matthew Mercer und seine Ehefrau Marisa Ray hat sich bemüht, eine erwachsene Animationsserie basierend auf den Abenteuern ihrer ersten Kampagne 'Vox Machina' zu produzieren.

Mit der Hilfe ihrer Fans und einer Kickstarter-Kampagne wurden 10 von 12 Folgen produziert. Die erste Staffel umfasst zwölf Folgen und für Nachschub ist bereit gesorgt: Amazon Prime bestellte bereits im Vorfeld die zweite Staffel. Die Gruppe um Gnomin Pike Trickfoot, Barbar Grog Strongjaw, Halfelfin Vex Vessar, Halfelf Vax Vessar, Revolverheld Percy, Gnom Scanlan Shorthalt und Druidin Keyleth kämpft gegen die böse Entität, die die Welt von Exandria bedroht.

Die erste Staffel ist auf Amazon Prime zum Streamen bereit, und die Fans können sich auf die kommende vierte Staffel freuen





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

The Legend Of Vox Machina Amazon Prime Matthew Mercer Marisa Ray Critical Role Dungeons And Dragons

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Phishing auf dem Vormarsch: Polizei setzt auf LINDA-KampagneZürich (ots) - Phishing-Angriffe erreichen in der Schweiz neue Höchststände. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Bevölkerung unsicher ist, wie sie sich schützen kann. Die Polizei verstärkt deshalb ihre Präventionsarbeit

Read more »

FIFA World Cup 2026: Powerade startet globale Kampagne mit Lamine Yamal und RodrygoAnlässlich der Fußball-WM startet die Sportgetränke-Marke Powerade eine globale Kampagne mit Fußballstars Lamine Yamal und Rodrygo Goes als Markenbotschaftern. 'Power Your Fate' feiert die Disiplin und das Durchhaltevermögen, die sportliche Erfolge möglich machen.

Read more »

Walnut Planet startet Crowdinvesting-Kampagne auf CONDA.chZürich - Walnut Planet, eine digitale Plattform für transparente Agrarinvestments in nachhaltige Walnussplantagen, startet eine Finanzierungsrunde über 500'000 Franken auf CONDA.ch. Die Crowdinvesting-Kampagne

Read more »

'O.B. für alle Tage': Erste Ogilvy-Kampagne für O.B. räumt mit Tabus um die Periode aufSchluss mit blauer Flüssigkeit: Die erste Kampagne von Ogilvy, Thjnk und Loved für die Marke für Periodenprodukte O.B. will ehrlich, authentisch, aber auch humorvoll über das Thema Periode sprechen und so die Traditionsmarke vor allem für jüngere Zielgruppen attraktiver machen.

Read more »