The Legend of Vox Machina Staffel 4: Kurze Folgen, aber langer Spaß mit Dreierpack

MeinMMO-Redakteurin Caro hat die erste Folge der vierten Staffel von The Legend of Vox Machina gesehen und berichtet von ihren Eindrücken. Obwohl die Episoden mit etwa 20 Minuten kurz sind, überzeugt die Animationsserie durch Humor, Action und eine spannende Handlung. Ihr Tipp: Immer drei Folgen am Stück schauen, um das Erlebnis zu maximieren.

Die Animationsserie The Legend of Vox Machina ist bei Amazon Prime endlich verfügbar und Redakteurin Caro hatte ausreichend Gelegenheit, sich die erste Folge der vierten Staffel anzusehen.

Sie möchte unbedingt mehr sehen, doch die kurze Dauer der Episoden stellt dabei eine kleine Hürde dar. Pünktlich um 9 Uhr morgens saß sie vor dem Fernseher, um den Auftakt der neuen Staffel zu verfolgen. Als großer Fan von Critical Role und der dazugehörigen Animationsprojekte, zu denen sowohl The Legend of Vox Machina als auch The Mighty Nein zählen, war die Vorfreude entsprechend groß.

Die Folge konnte durchweg unterhalten, hinterließ jedoch ein gewisses Bedauern darüber, dass sie bereits nach etwas mehr als 20 Minuten vorüber war. Dies sei nicht als versteckte Kritik gemeint, sondern als ehrliche Feststellung, insbesondere im Vergleich zu The Mighty Nein, dessen Episoden auf circa 40 Minuten verlängert wurden.

Diese längere Laufzeit erlaube es der Handlung, sich better zu entfalten, Charaktere tiefer zu zeichnen und ein immersiveres Erlebnis zu bieten - etwas, das sich bei den Geschichten von Critical Role sehr bezahlt mache. Ein Ausweg aus dem "Problem" der kurzen Episoden liegt in der Veröffentlichungsstrategie von Amazon: Wöchentlich werden drei neue Folgen von The Legend of Vox Machina bereitgestellt, ähnlich wie bei früheren Staffeln.

Wer die Episoden als Dreierpack bingewatcht, kann das abrupte Gefühl eines zu schnellen Endes leicht umgehen. Caros Rat lautet daher, die Folgen stets in Dreierblöcken zu schauen, anzofern man das Erlebnis wie bei längeren Episoden genießen möchte. Abgesehen von der Dauer hat die erste Folge der Staffel 4 überzeugt. Obwohl noch nicht alle Mitglieder der Abenteurergruppe auftraten, fasst Grog am Anfang in einem charmanten Lied die aktuellen Entwicklungen zusammen, um Zuschauer auf den neuesten Stand zu bringen.

Percy und Vex führen ein Leben als Lord und Lady in Whitestone, Keyleth und Vax sind weiterhin mit Kikis Aramenté beschäftigt, Scanlan und seine Tochter haben sich lange nicht gemeldet, Pike steckt in einem Tiefpunkt und Grog sehnt sich danach, wieder einmal gemeinsam Krachen zu lassen. Kurz: Die Gruppe vermisst einander und die gemeinsamen Abenteuer.

Nachdem sie die Briarwoods und die Chroma Conclave besiegt haben, lauert jedoch eine neue Gefahr, die bereits in der ersten Folge sichtbar wird: die weiterhin aktive, dunkle Kugel von Delilah Briarwood, das Auftreten von Untoten und ein düsterer Vorgeschmack auf Kultistenhorror. Die Folge bietet verschiedene Stärken: eine eindrucksvolle Kreatur, eine hervorragend animierte Parallelsequenz zwischen Vex und Percy, mehr gemeinsame Momente von Grog und Pike sowie einen von Sam Riegel gesprochenen, exzentrischen Reichen, der nicht nervt, sondern amüsiert.

Als Critical Role-Kennerin weiß Caro, was die Staffel noch bringen wird, weshalb die Frustration nach nur einer Episode besonders groß ist - berufliche Verpflichtungen lassen eben keine Marathon-Session zu. Ihr dringender Rat: Schaut die vierte Staffel mindestens in Dreierpaketen und gebt der Serie generell eine Chance, falls ihr bisher noch nicht dazu gekommen seid. Übrigens wurden für die neue Staffel bereits einige neue Stimmen angekündigt, wobei eine Ankündigung besonders im Stil von Critical Role ausfiel





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