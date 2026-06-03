The Legend of Vox Machina Staffel 4: Zwischen Übergang und gewohnter Klasse

Die vierte Staffel von The Legend of Vox Machina ist da. Sie basiert auf dem vierten Handlungsbogen der Critical-Role-Kampagne und bringt einige Überraschungen, eine neue Gruppendynamik durch Tayron Darrington und die Vorbereitung auf das große Finale. Kann die Staffel ohne zentrale Bedrohung überzeugen?

Die vierte Staffel von The Legend of Vox Machina ist bei Amazon Prime Video gestartet und bringt Fans der beliebten Animation sserie zurück in die Welt von Tal'Dorei.

Basierend auf der ersten Kampagne des Live-Let's-Play-Formats Critical Role setzt die Serie die Abenteuer der titelgebenden Heldentruppe fort. Nach drei bisher sehr erfolgreichen und emotional reichhaltigen Staffeln, die die Entwicklung einer chaotischen Gruppe von Losern zu zusammenhaltenden Helden zeigten, stellt die neue Season eine besondere Herausforderung dar: Sie orientiert sich am vierten Handlungsstrang der ursprünglichen Pen-and-Paper-Rollenspiel-Kampagne, der chronologisch gesehen vor dem großen Finale mit der Bedrohung durch die Chroma-Konklave und andere Mächte stattfindet.

Das bedeutet, dass die unmittelbare Bedrohungslage weniger konkret ist als in den vorherigen Staffeln, die jeweils einen klar definierten Antagonisten hatten. Stattdessen konzentriert sich die Erzählung stärker auf die Vorbereitung auf den finalen Kampf, die politischen Intrigen am Königshof von Emon und die innere Dynamik der Gruppe. Besonders auffällig ist die Abwesenheit des beliebten Charakters Scanlan, der von Sam Riegel ursprünglich gespielt wurde.

In der Serie übernimmt der Schauspieler und Sänger Wayne Brady die Rolle des gnomenhaften Barden, doch in dieser Staffel tritt Scanlan nur sehr zurückhaltend auf. Stattdessen wird die Gruppe durch einen neuen, sehr ähnlich flamboyanten Charakter ergänzt: Taryon darrington, ein menschlicher Abenteurer, der von Taliesin Jaffe gesprochen wird. Diese Änderung ist notwendig, weil Sam Riegel in der Originalkampagne parallel eine andere Hauptfigur, den Zauberer Glynn, spielte, was in der linearen Erzählform der Serie anders gelöst werden muss.

Tayrons Einzug bringt frischen Wind, verändert aber auch die gewohnte Gruppendynamik, was für Fans, die mit der ursprünglichen Show aufgewachsen sind, eine gewisse Umgewöhnung darstellt. Handwerklich bleibt die Serie auf gewohnt hohem Niveau. Der Stil erinnert an klassischeZeichentrickserien, ist aber deutlich erwachsener in Humor, Gewaltdarstellung und emotionalen Momenten. Die Synchronisation, besonders die englische Fassung mit den originalen Critical-Role-Schauspielern, ist weiterhin ein großes Plus.

Die Geschichte wird ernster, die Charaktere müssen sich mit ihren Dämonen der Vergangenheit auseinandersetzen und trifft Entscheidungen, die langfristige Konsequenzen haben. Es gibt auch erste Andeutungen des unmittelbar bevorstehenden Weltuntergangs, der die finale Staffel dominieren wird, was eine düstere Vorahnung schafft. Trotz der eher übergangsartigen Natur des vierten Arcs sorgt die hervorragende Charakterzeichnung und die gelungene Mischung aus Fantasy, Humor und Herz für einen fesselnden Seherlebnis.

Allerdings könnte die fehlende zentrale, greifbare Bedrohung dazu führen, dass die Staffel für einige Zuschauer weniger episodisch spannend wirkt und sich eher wie eine lengthy Aufbauphase anfühlt, bevor das große Finale in Staffel 5 startet. Insgesamt aber ist The Legend of Vox Machina ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie eine Gemeinschaftsproduktion von Fans für Fans den Sprung vom heimischen Gaming-Tisch auf die globale Streamingbühne schaffen kann - und zwar ohne die Seele des Originals zu verlieren





GameStar_de / 🏆 118. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

The Legend Of Vox Machina Critical Role Staffel 4 Amazon Prime Video Animation Fantasy Dungeons & Dragons Scanlan Taryon Darrington Sam Riegel Wayne Brady Tal'dorei

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jetzt streamen: Auf Amazon Prime Video geht heute eine der besten Fantasy-Serien der letzten Jahre weiterWer sich vor dem Start von „House Of The Dragon“ Staffel 3 schon mal in Fantasy-Stimmung bringen will, wird ab sofort bei Amazon Prime Video fündig – und zwar mit der vierten Staffel „The Legend Of Vox Machina“!

Read more »

The Legend of Vox Machina: Eine neue Staffel ist unterwegsDie Gruppe um Matthew Mercer und Marisa Ray hat sich bemüht, eine erwachsene Animationsserie basierend auf den Abenteuern ihrer ersten Kampagne 'Vox Machina' zu produzieren. Mit der Hilfe ihrer Fans und einer Kickstarter-Kampagne wurden 10 von 12 Folgen produziert.

Read more »

Jetzt streamen: Auf Amazon Prime Video geht heute eine der besten Fantasy-Serien der letzten Jahre weiterWer sich vor dem Start von „House Of The Dragon“ Staffel 3 schon mal in Fantasy-Stimmung bringen will, wird ab sofort bei Amazon Prime Video fündig – und zwar mit der vierten Staffel „The Legend Of Vox Machina“!

Read more »

The Legend of Vox Machina: Amazons beste Fantasy-Serie geht in die 4. StaffelPercy, Pike, Grog, Scanlan, Vax und Vex sind zurück! Die Helden der Abenteuergruppe Vox Machina stellen sich in Staffel 4 der Animationsserie...

Read more »