'The Love Hypothesis': Die Verfilmung des Bestsellers startet bald bei Amazon

Die Verfilmung des Bestsellers 'The Love Hypothesis' von Ali Hazelwood startet bald bei Amazon. Die Adaption des Romans, der von einem gewissen Paar aus 'Star Wars' inspiriert wurde, ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Amazon derzeit auf Adaptionen von BookTok-Hits setzt. Fans der originalen 'Star Wars'-Fanfiction 'Head Over Feet' werden jedoch erkennen, dass die Inspiration noch gut zu erkennen ist, insbesondere auf dem Cover, das angeblich vom berühmten 'Reylo'-Kuss inspiriert wurde. Die romantisch-erotische Liebesgeschichte löst sich jedoch weitestgehend von der inzwischen gelöschten Fanfiction und folgt der Geschichte von Olive Smith, einer Akademikerin, die lieber an die Wissenschaft als an die Liebe glaubt. Durch ihre Freundin Anh ist sie jedoch gezwungen, eine Beziehung vorzutäuschen, und küsst aus der Not den erstbesten Mann, der ihr über den Weg läuft - leider handelt es sich dabei um Dr. Adam Carlsen, den berühmt-berüchtigten Labortyrann von Stanford. Um ihre akademischen Karrieren nicht zu gefährden, gehen die beiden eine Fake-Beziehung ein, doch das Experiment gerät außer Kontrolle, als echte Gefühle ins Spiel kommen. Fans freuen sich bereits auf das perfekte Casting: Tom Bateman ('Mord im Orientexpress') spielt die männliche Hauptrolle, während Cole Sprouse ('Riverdale') die weibliche Hauptrolle übernimmt.

Endlich ist es soweit: In drei Monaten startet die langersehnte Verfilmung des Bestsellers ' The Love Hypothesis ' bei Amazon . Die Adaption des Romans von Ali Hazelwood , der von einem gewissen Paar aus ' Star Wars ' inspiriert wurde, ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Amazon derzeit auf Adaption en von BookTok-Hits setzt.

Nach dem Erfolg von 'Off Campus' bin ich besonders gespannt auf diese Adaption, nach der ich mich schon seit fast fünf Jahren sehne. Im Gegensatz zu 'Off Campus', in dem es um eine Beziehung zwischen einem Sportler und einer Musikstudentin geht, dreht sich 'The Love Hypothesis' um eine Beziehung zwischen einem Biologie-Professor und einer Labor-Doktorandin.

Fans der originalen 'Star Wars'-Fanfiction 'Head Over Feet' werden jedoch erkennen, dass die Inspiration noch gut zu erkennen ist, insbesondere auf dem Cover, das angeblich vom berühmten 'Reylo'-Kuss inspiriert wurde. Die romantisch-erotische Liebesgeschichte löst sich jedoch weitestgehend von der inzwischen gelöschten Fanfiction und folgt der Geschichte von Olive Smith, einer Akademikerin, die lieber an die Wissenschaft als an die Liebe glaubt.

Durch ihre Freundin Anh ist sie jedoch gezwungen, eine Beziehung vorzutäuschen, und küsst aus der Not den erstbesten Mann, der ihr über den Weg läuft - leider handelt es sich dabei um Dr. Adam Carlsen, den berühmt-berüchtigten Labortyrann von Stanford. Um ihre akademischen Karrieren nicht zu gefährden, gehen die beiden eine Fake-Beziehung ein, doch das Experiment gerät außer Kontrolle, als echte Gefühle ins Spiel kommen.

Fans freuen sich bereits auf das perfekte Casting: Tom Bateman ('Mord im Orientexpress') spielt die männliche Hauptrolle, während Cole Sprouse ('Riverdale') die weibliche Hauptrolle übernimmt. Das clevere Social-Media-Marketing von Lili Reinhart während der Dreharbeiten zu 'The Love Hypothesis' scheint Fans der Buchvorlage zu versöhnen. Angesichts der offensichtlichen Inspiration hätten sich die meisten natürlich die Besetzung von Daisy Ridley und Adam Driver für die Rollen von Olive und (den fiktiven) Adam gewünscht.

Dieser Wunsch ging zwar nicht in Erfüllung, doch das tatsächliche Casting könnte ebenfalls kaum besser passen. Die Fans sind besonders begeistert von der Wahl von Cole Sprouse als Olive, da er äußerlich stark von Daisy Ridley abweicht, die als Inspiration für die Figur von Olive gilt. Die Vorfreude auf den Film ist groß, wie die Reaktionen in den sozialen Medien zeigen





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