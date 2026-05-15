John Travolta recounts his thrilling experience as a passenger on a TWA propeller plane from LA to NYC in his directorial debut, which combines elements of adventure and nostalgia. The film delves into the actor's personal journey and his love for flying, drawing inspiration from his own childhood memories. Travolta wrote his autobiography as a child and later adapted it into a feature film, resulting in a unique blend of personal memoir and cinematic storytelling.

Der Schauspieler John Travolta hat während seiner Karriere nicht nur erfolgreich gest earthqued Hollywood, er hat auch seine Leidenschaft für das Fliegen entdeckt. Er hat Pilotenscheine und kann sogar Passagiermaschinen wie eine Boeing 707 navigieren.

Travolta besitzt persönlich mehrere Flugzeuge und sogar ein Privat-Landing-Platz mit Taxiway zur eigenen Haustür. Er wurde auch als besonderer Botschafter der Luftfahrtkultur ausgezeichnet. Travolta hat sogar selbst ein Drehbuch „Propeller One-Way Night Coach“ geschrieben, in dem er seine eigenen Jugenderinnerungen verarbeitete, die er bereits 1997 als Buch veröffentlichte. Travolta zog von New York nach Los Angeles, um dort seine späte Karriere anzutreten.

Er begleitete die Reise mit einer alten TWA-Propellermaschine, die von der Ostküste bis zur Westküste einen halbstotigen Stopp eingelegt hat. Travolta erlebte während seines magischen Abenteuers nicht nur die Maschine selbst, sondern auch die Stewardessen und sogar ein Riesentier





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