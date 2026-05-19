The Mandalorian and Grogu: A Mixed Bag of Creatures and Visual Style

The Mandalorian and Grogu, the first Star Wars film in seven years, offers a diverse array of creatures and visual styles, but struggles to deliver a cohesive narrative and cinematic experience.

Mit The Mandalorian and Grogu kehrt Star Wars nach einer siebenjährigen Pause ins Kino zurück. Wie gut das Comeback der Sternensaga geworden ist, erfahrt ihr in unserem spoilerfreien Film-Check.auf die große Leinwand brachte, reihten sich die Menschen um Häuserblöcke in der Hoffnung, ein Ticket für das Weltraummärchen zu ergattern.

Zuletzt tat sich Star Wars jedoch, überhaupt einen Film ins Kino zu bringen, und verwandelte sich stattdessen in ein Serienfranchise bei Disney+.avancierten. Doch reicht eine Puppe aus, um Star Wars im Kino wiederzubeleben? Um die Zugkraft des kleinen Rackers wissen die Verantwortlichen der Saga auf alle Fälle bestens Bescheid. Nicht nur hat Grogu eine.

Denn der von ihm verkörperte Mandalorianer Din Djarin verbirgt sein Gesicht die meiste Zeit unter einem Helm und wird von Grogu – vom Internet liebevoll Baby Yoda getauft – ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um die manigfaltigen Kreaturen in The Mandalorian and Grogu geht. Genau genommen haben wir es mit dem ersten Star Wars-Film zu tun, der beinahe komplettSobald die beiden im Auftrag der Neuen Republik mit ihrem Raumschiff, der Razor Crest, in die Weiten des Weltraums aufbrechen, um verbliebene Kriegsherren des gefallenen Imperiums zu jagen, verwandelt sich der Film in diezur dritten Hauptfigur: Rotta the Hutt.

Der Sohn von Jabba the Hutt, den eingefleischten Fans als Baby aus dem Animationsfilmkennen, ist inzwischen erwachsen geworden und kämpft als Gladiator auf dem Planeten Shakari in einer Arena gegen eklige Bestien um sein Leben.mit all seinen Monstern verbeugen, ehe er die Flucht von Rotta ähnlich wie King Kongs Ausbruch in den Straßen von New York als einen Action-Höhepunkt inszeniert. Dort beschwört Favreau weitere Ungeheuer an finsteren Orten, etwa eine gigantische Schlange, die sogar einen Rancor verschlingen könnte und in einem Verließ haust, gegen das die Müllpresse des Todessterns wie ein Kinderspielplatz wirkt – jedoch nur auf den ersten Blick.

Schnell entpuppt sich The Mandalorian and Grogu als Film aalglatter OberflächenSo spannend die vielen Elemente sind, die Favreau in seinem ersten abendfüllenden Star Wars-Abenteuer auspackt: Die Zusammenführung lässt jegliche Anzeichen einer filmischen Vision vermissen und versinkt inaus Braun-, Grün- und Grautönen. Keine Farben, Konturen und Kontraste. Kein Gespür für Räume und Figuren. Nur das vage Vorstellung einer einst stilprägenden Ästhetik.

Obwohl Favreau der größte Regie-Tech-Pionier seit Lucas ist, der bei einem Star Wars-Projekt die kreativen Zügel in Händen hält, gelingt es ihm mit all seinen Werkzeugen kaum, ein bleibendes Bild zu schaffen oder einen Film zu inszenieren, der sich durch Bewegung definiert. The Mandalorian and Grogu Schon bei The Mandalorian hat Göransson unerschrocken die vertrauten Klangwelten der Saga aufgebrochen. Beim Kinofilm geht er einen Schritt weiter und lehnt sich. Die visuelle Gleichgültigkeit kann er aber nicht beflügeln.

Der Film schleppt sich von Station zu Station einer Geschichte ohne Gewicht und Momentum – und letzten Endes auch ohne die behauptete Weirdness. Irgendwo hier versteckt sich ein wundervolles Creature-Feature, das sich auf Augenhöhe mit der genialen zweiten Episode der Serie befindet, in der wir eine halbe Stunde lang dem Kauderwelsch der Jawas lauschen. Selten konnte sich Star Wars soentfalten, völlig befreit von der mitunter erdrückenden Franchise-Mythologie, die The Mandalorian in der dritten Staffel zum Verhängnis wurde





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