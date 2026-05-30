The Mandalorian And Grogu: Der Star Wars Kinofilm bricht mit Traditionen

The Mandalorian And Grogu geht als erster Star Wars Kinofilm nach der Serie und ohne Lichtschwerter oder Post-Credit-Szene ungewohnte Wege. Eine Analyse der Besonderheiten und ihres Potenzials für die Fans.

Markus, ein langjähriger Star Wars Fan seit seiner Kindheit, kehrt mit The Mandalorian And Grogu in die weit, weit entfernte Galaxis zurück. Der Film stellt in vielerlei Hinsicht ungewohnte Wege dar, denn er ist der erste Star Wars Kinofilm seit fast sieben Jahren und zudem die erste Fortsetzung einer Star Wars Serie im Kino.

Obwohl viele bewährte Star Wars Zutaten enthalten sind, bricht der Film bewusst mit einigen Traditionen. So gibt es erstmals klassische Opening Credits in einem Star Wars Kinofilm und es fehlt ein zentrales Element, das bisher in jedem Film der Saga zu sehen war: das Lichtschwertduell. Weder Darth Vader noch Luke Skywalker oder andere ikonische Charaktere mit Lichtschwertern haben einen Gastauftritt. Ein weiterer ungewöhnlicher Aspekt ist das Fehlen einer Post-Credit-Szene, dennoch lohnt es sich, bis zum Ende sitzen zu bleiben.

Der Film startet möglicherweise mit dem schwächsten Kinostart der Disney Ära und wirft Fragen nach einer möglichen vierten Staffel der Serie auf





Filmstarts / 🏆 7. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Star Wars The Mandalorian Kinofilm Lichtschwert Post-Credit-Szene Disney

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lego-Speeder-Bike: Ein kleines Highlight für Fans von The Mandalorian und GroguDas Lego-Speeder-Bike mit dem Mandalorianer und Grogu ist ein kleines Highlight für Fans des neuen Films The Mandalorian and Grogu. Es ist ein leicht zu bauendes Modell, das sich perfekt für Kinder ab 6 Jahren eignet und als kleines Geschenk oder Mitbringsel geeignet ist.

Read more »

Star Wars: The Mandalorian and Grogu hat einfach eine der beliebtesten Figuren aus der Serie geschnittenWie sich herausstellt, wurde für The Mandalorian and Grogu mindestens eine Szene gedreht, in der wir ein vertrautes Gesicht aus der Serie gesehen hätten. Im Kino ist davon jedoch nichts zu sehen.

Read more »

Grogu und Rotta: Die ultimative Steilvorlage für sämtliche Fan-Arts zu The MandalorianDie Szene mit Grogu und Rotta ist nur ein Beispiel für die vielen niedlichen Momente, die im Mando-Kinofilm zu finden sind. Die Fans der Serie lieben nicht nur die Totoro-Verbeugung, sondern auch die vielen anderen herzerwärmenden Szenen, die im Film zu sehen sind.

Read more »

Die ungewöhnlichen Wege von "The Mandalorian And Grogu"Die Fortsetzung von "The Mandalorian" setzt auf viele bewährte "Star Wars"-Zutaten, aber auch mit Altbewährtem bricht. So bekommen wir erstmals klassische Opening Credits und keine Post-Credit-Szene.

Read more »