The Mandalorian And Grogu - Don't Miss the Ending (Even without an Extra Scene)

If you've ever been touched by the Star Wars saga since watching it as a child, you've come to the right conclusion for catching The Mandalorian And Grogu's post-credit and mid-credit scenes. We guarantee you won't want to miss them; they are what make Marvel's MCU a standing ovation worthy redemption scene. "The Mandalorian And Grogu" adheres to the Star Wars tradition and does not follow the cinematic tradition of adding extra scenes after ending credits. Don't miss out on a fun, entertaining, score-making moment.

Seit er als Kind einst die Schlacht von Hoth im Fernsehen bestaunt hat, hat Markus sein Herz an „Star Wars“ verloren und kehrt immer wieder gern in die weit, weit entfernte Galaxis zurück.

"The Mandalorian And Grogu" bleibt der "Star Wars"-Tradition treu und hat nicht plötzlich nach dem Abspann noch eine zusätzliche Szene. Wir können euch aber aus einem ganz anderen Grund empfehlen, nicht sofort fluchtartig den Kinosaal zu verlassen. Mit den Mid-Credit- und Post-Credit-Szenen im MCU, die kommende Projekte anteasern oder einfach nur einen weiteren kleinen Gag enthalten, hat Marvel Abspannszenen im Kino so richtig kultiviert. Auch einige andere Blockbuster kommen nicht mehr ohne sie aus.

Und so bleiben inzwischen viel mehr Leute noch im Saal sitzen, wenn der Abspann rollt, schließlich könnte am Ende ja immer noch eine Zusatzszene lauern, die man auf keinen Fall verpassen will





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The Mandalorian And Grogu Marvel MCU Trailer Enteaser Post-Credit Scene

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