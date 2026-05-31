The Mandalorian And Grogu: Ein Star Wars-Fanservice in der Kampfarena

The Mandalorian And Grogu ist ein ziemlich in sich geschlossenes Abenteuer, das sich weder groß auf die Geschehnisse der zu Grunde liegenden Disney+-Serie bezieht noch an jeder Ecke mit Überraschungs-Cameos großer Star Wars-Ikonen um die Ecke kommt. Dennoch darf natürlich ein gewisser Fanservice auch bei der Kino-Rückkehr in die weit, weit entfernte Galaxis nicht fehlen.

Seit er als Kind die Schlacht von Hoth im Fernsehen bestaunt hat, hat Markus sein Herz an Star Wars verloren - und kehrt immer wieder gern in die weit, weit entfernte Galaxis zurück.

Auch The Mandalorian And Grogu kommt natürlich nicht ohne Star Wars-Fanservice aus. Ein ganz besonderes Easter Egg greift dabei auf originelle Weise eine legendäre Szene aus dem Saga-Auftakt Eine neue Hoffnung auf. Das ist ein ziemlich in sich geschlossenes Abenteuer, das sich weder groß auf die Geschehnisse der zu Grunde liegenden Disney+-Serie bezieht noch an jeder Ecke mit Überraschungs-Cameos großer Star Wars-Ikonen um die Ecke kommt.

Dennoch darf natürlich ein gewisser Fanservice auch bei der Kino-Rückkehr in die weit, weit entfernte Galaxis nicht fehlen. Es gibt durchaus auch ausgefeiltere und zumindest etwas verstecktere Easter Eggs.

Das wahrscheinlich spannendste wird in der Kampfarena auf dem Stadtplaneten Shakari aufgefahren, wo es hier mit einer ganzen Horde gefährlicher außerirdischer Monster zu tun bekommt - was bei dem einen oder anderen Star Wars-Hardcore-Fan bereits direkt Erinnerungen an eine berühmte Szene aus Tatsächlich wird hier nämlich das legendäre Holo-Schachspiel zwischen Chewbacca und R2-D2 aus dem Saga-Auftakt nachgestellt.

Bei den Aliens handelt es sich durchweg um die fleischgewordenen Versionen der kleinen holographischen Monster aus der besagten Schachpartie: Hier noch als Hologramm im ersten Star Wars: Die Monster, die Din Djarin in The Mandalorian And Grogu das Leben schwer machen Die Anspielung wird in The Mandalorian And Grogu spätestens dann deutlicher, als eines der Wesen ein anderes hoch über den Kopf hebt und dann auf den Boden fallen lässt - was eins zu eins eine Kopie des Zuges darstellt, mit dem R2-D2 einst den Zorn Chewbaccas auf sich gezogen hat (und der übrigens auch als Easter Egg in Ganz davon abgesehen, dass der Boden der Arena in der Tat auch das Schachmuster des damaligen Spielbretts an Bord des Millennium Falcon aufweist und Din Djarin die Situation sogar ganz explizit mit einer Partie Dejarik vergleicht: Zu erkennen am Muster: Die runde Arena aus The Mandalorian And Grogu ist dem Schachspiel aus Episode IV nachempfunden.

Doch selbst so manch eingefleischter Star Wars-Liebhaber weiß womöglich nicht, dass das der Name der Schachvariante aus dem Kult-Franchise ist. So oder so ist das Monster-Spektakel auf Shakari eine schöne, mal etwas andere Hommage an den fast 50 Jahre zurückliegenden Ursprung von Star Wars. An der einen oder anderen Stelle bricht The Mandalorian And Grogu aber auch ganz bewusst mit jahrzehntelangen Traditionen der Reihe.

Ein Beispiel dafür liefert der nachfolgende Artikel: The Mandalorian And Grogu bricht mit einer 50 Jahre alten Tradition: Das gab es bei einem Star Wars-Kinofilm noch nie





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