The Mandalorian and Grogu: Kritiken und Bewertung

Die erste Star Wars-Realserie 'The Mandalorian' und ihr Hauptcharakter 'Grogu' wurden von der Fachpresse mit gemischten Meinungen und Bewertungen empfangen. Während einige Kritiker den Film als großes Kino-Event lobten, kritisierten andere seine mangelnde Kreativität und routinierte Actionszenen.

Wie kommt The Mandalorian und Grogu bei der Kritik an? Wir haben uns die Wertungen bei Rotten Tomatoes und Metacritic im Vergleich mit den vorherigen Star Wars -Filmen angeschaut.

Vor sieben Jahren bei Disney+ an den Start ging, entpuppte sich die erste Star Wars-Realserie nicht nur bei eingefleischten Fans der Sternensaga als großer Hit. Auch die Kritik zeigte sich sehr angetan von der Geschichte über Kopfgeldjäger Din Djarin. Metacritic listet 119 Kritiken, von denen 60 Prozent positiv ausfallen, sodass der Film gerade noch so das Prädikat 'fresh' – also 'frisch' – erhält. Wenn der Film unter die 60 Prozent fällt, gilt er als 'rotten' – 'verfault'.

Verweist auf 38 eingetragene Kritiken, die im Durchschnitt eine Wertung von 58 von 100 Punkten ergeben. Reicht 'ganz okay' für Star Wars? Immerhin reden wir hier von einem der Blockbuster-Franchises schlechthin. Wenn wir The Mandalorian und Grogu mit den vorherigen Star Wars-Filmen vergleichen, die eine Kinoauswertung erhalten haben, reiht sich der jüngste Franchise-Ableger eher im hinteren Drittel der Gesamtauswertung ein.

Einer der Kritikpunkte, der in den Besprechungen zu The Mandalorian und Grogu am häufigsten auftaucht, ist, dass sich der Film wie eine Zusammenstellung mehrerer Folgen der Serie anfühlt – kein Mega-Blockbuster, sondern, die aneinandergereiht wurden. Wenn euch das als Kinogänger und Star Wars-Fans zusagt, wird euch The Mandalorian und Grogu gefallen. Wenn ihr aber etwas Ehrgeizigeres erhofft, wird die generische Seele des Films wahrscheinlich nur weiter an der ohnehin schon schwankenden Beliebtheit der Reihe nagen.

Und hat Mühe, die kreative Lebendigkeit der besseren Star Wars-Filme einzufangen – mit Actionszenen, die sich frustrierend routiniert anfühlen, und leblosen Darbietungen, die uns scheinbar bewusst in den Schlaf wiegen wollen. Mit The Mandalorian und Grogu hat Star Wars jegliches Gefühl des Staunens verloren. Trotz der langen Kino-Abwesenheit sollte man von The Mandalorian und Grogu nicht das ganz große Star Wars-Epos erwarten.

Doch auch der klar abgesteckte Fokus macht dieder unschlagbaren Buddys zu einer durch und durch kurzweiligen Fortführung von The Mandalorian und damit zu einem Muss für alle Fans der Serie. Was bleibt, ist ein Film, der eine riesige Bandbreite an Effekten und Masken bemüht, jedoch zu keiner Sekunde die Schärfe und Wucht der vorherigen Star Wars-Blockbuster besitzt. Im Geiste eher der heimliche dritte Teil der Ewok-Filme aus den 1980ern





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