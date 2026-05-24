"The Mandalorian And Grogu" - Musik im Abspann begeistert

Der neue "Star Wars"-Film "The Mandalorian And Grogu" hat keine Post-Credit-Szene, aber die Musik im Abspann ist ein besonderes Highlight. Der Filmkomponist, bekannt für seine Arbeit bei "Mandalorian", erweitert die musikalische "Star Wars"-Palette mit neuen Akzenten.

Seit er als Kind einst die Schlacht von Hoth im Fernsehen bestaunt hat, hat Markus sein Herz an " Star Wars " verloren und kehrt immer wieder gern in die weit, weit entfernte Galaxis zurück.

"The Mandalorian And Grogu" bleibt der "Star Wars"-Tradition treu und hat nicht plötzlich nach dem Abspann noch eine zusätzliche Szene. Wir können euch aber aus einem ganz anderen Grund empfehlen, nicht sofort fluchtartig den Kinosaal zu verlassen. Mit den Mid-Credit- und Post-Credit-Szenen im MCU, die kommende Projekte anteasern oder einfach nur einen weiteren kleinen Gag enthalten, hat Marvel Abspannszenen im Kino so richtig kultiviert. Auch einige andere Blockbuster kommen nicht mehr ohne sie aus.

Und so bleiben inzwischen viel mehr Leute noch im Saal sitzen, wenn der Abspann rollt, schließlich könnte am Ende ja immer noch eine Zusatzszene lauern, die man auf keinen Fall verpassen will.

"The Mandalorian And Grogu" hat keine Post-Credit-Szene – entgehen lassen solltet ihr euch den Abspann aber trotzdem nicht. Und das hat einen einfachen Grund: die Musik





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