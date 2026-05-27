The Mandalorian and Grogu: Pedro Pascal stellt überraschenden Rekord auf

Der neue Star-Wars-Film mit Pedro Pascal bricht Rekorde - allerdings nicht durch seine Präsenz, sondern durch deren Mangel. Der Mandalorianer ist gerade einmal viereinhalb Minuten ohne Helm zu sehen.

Der neue Star-Wars- Film The Mandalorian and Grogu ist erst seit wenigen Tagen in den Kinos und hat bereits einen ungewöhnlichen Rekord aufgestellt. Im Mittelpunkt steht Mandalorian er-Darsteller Pedro Pascal , doch seine Bildschirmzeit ist überraschend gering.

Der Film markiert nach sieben Jahren die Rückkehr der Sternensaga auf die Leinwand und knüpft an die erfolgreiche Disney+-Serie The Mandalorian an. Während viele Fans erwarteten, dass Pascal als Din Djarin eine zentrale Rolle spielen würde, zeigt sich nun das Gegenteil: Der Schauspieler ist nur für wenige Minuten zu sehen. Dies liegt vor allem an den strengen Helmregeln, die es dem Mandalorianer nicht erlauben, seine Rüstung in Anwesenheit anderer Wesen abzulegen.

In der Serie wurden immer wieder Schlupflöcher genutzt, um kurz Pascals Gesicht zu zeigen, aber im Film ist die Enttarnung noch seltener. Die entscheidende Szene, in der Din Djarin seinen Helm verliert, dauert gerade einmal viereinhalb Minuten - bei einer Filmlänge von fast zweieinhalb Stunden. Damit hält Pascal mehrere Rekorde: Er hat die geringste Bildschirmzeit aller Hauptdarsteller in der Geschichte von Star Wars. Gleichzeitig zeigt der Film mehr von Dins helmlosem Gesicht als je zuvor in der Serie.

In den drei Staffeln von The Mandalorian mit insgesamt 24 Episoden und 16 Stunden Material war Pascals Gesicht weniger als ein Prozent der Zeit zu sehen. Die erste Demaskierung in der achten Folge der ersten Staffel dauerte nur 19 Sekunden. Der neue Film übertrifft diese Dauer zwar, bleibt aber immer noch extrem kurz im Verhältnis zur Gesamtlänge.

Hinter der geringen Präsenz steckt auch ein praktischer Grund: Die Dreharbeiten zu The Mandalorian and Grogu überschnitten sich mit denen von Marvels Fantastic Four: First Steps. Pascal musste daher seine Zeit zwischen beiden Produktionen aufteilen, was zu einer reduzierten Verfügbarkeit führte. Regisseur und Produzent Jon Favreau entschied sich, die Handlung so zu gestalten, dass Din Djarin oft maskiert bleibt oder in Nebenrollen agiert. Dies ermöglichte es, die Drehzeit des Schauspielers zu minimieren, ohne die Geschichte zu beeinträchtigen.

Stattdessen rücken andere Charaktere und die visuellen Effekte stärker in den Vordergrund. Die Reaktionen der Fans sind gemischt: Einige sind enttäuscht, den beliebten Helden so selten zu sehen, andere loben die kreative Lösung, die den Fokus auf die Welt und die Nebendarsteller legt. Pascal selbst zeigte sich in Interviews amüsiert über den Rekord und scherzte, dass er wohl der am wenigsten sichtbare Hauptdarsteller der Filmgeschichte sei.

Unabhängig davon bleibt The Mandalorian and Grogu ein Kassenschlager und beweist, dass Star Wars auch ohne ständige Präsenz seiner Hauptfigur funktioniert. Der Film ist ein spannender Neustart für die Reihe und bietet sowohl actionreiche Unterhaltung als auch überraschende Wendungen





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Star Wars Mandalorian Pedro Pascal Rekord Film

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