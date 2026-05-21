"The Mandalorian And Grogu": Premiere im Kino und Ehrung für die "Star Wars"-Crew

Markus erinnert sich an seine Kindheit und seine Begeisterung für "Star Wars". "The Mandalorian And Grogu" ist die erste "Star Wars"-Serie auf dem Kinoleinwand. Pedro Pascal spielt den Hauptcharakter, aber die Credits zeigen nicht alle Namen prominenter Crew-Mitglieder.

Seit er als Kind einst die Schlacht von Hoth im Fernsehen bestaunt hat, hat Markus sein Herz an " Star Wars " verloren und kehrt immer wieder gern in die weit, weit entfernte Galaxis zurück.

Mit "The Mandalorian And Grogu" wird erstmals eine "Star Wars"-Serie auf der großen Leinwand fortgesetzt. Doch das Kino-Comeback der Saga betritt auch an anderer Stelle Neuland und nutzt dies direkt für eine besondere Ehrung. Fast sieben Jahre hat es gedauert, bis ein neuer "Star Wars"-Film das Licht der großen Leinwand erblickt hat. Doch mit "The Mandalorian And Grogu" können wir uns nun endlich wieder im Kino in die weit, weit entfernte Galaxis begeben.

Die Fortsetzung der Disney+-Serie "The Mandalorian" hält dabei direkt nach der rasanten Eröffnungssequenz und der Titeleinblendung eine kleine Überraschung parat und wartet mit klassischen Opening Credits auf, wie wir sie aus zahllosen Filmen und Serien kennen. Als erster "Star Wars"-Film überhaupt wartet "The Mandalorian And Grogu" mit Pedro Pascal im Hauptcharakter und klassischer Darstellung der Credits. Dabei werden die Namen von Cast und Crew eingeblendet, mit einer Besonderheit, die vielen Zuschauern und Zuschauerinnen womöglich entgeht.

Denn die Namen prominenter Crew-Mitglieder werden nicht eingeblendet, deren Gesichter zudem auch im Film niemals zu sehen sind. Dies ist ein offenes Geheimnis, dass Pedro Pascal nicht selbst, sondern entweder Wayne oder Crowder im Hauptcharakter steckt, wenn er seinen Helm trägt, während Pascal vor allem für die markante Stimme des Hauptcharaktermacht verantwortlich ist. Wayne und Crowder werden in den Opening Credits von "The Mandalorian And Grogu" nun Respekt gezollt und für ihre Arbeit am Mandalorianer und Pedro Pascal.

Für alle, die sich vor dem potentiellen Kinobesuch von "The Mandalorian And Grogu" fragen, ob man dafür denn die drei Staffeln von "The Mandalorian" zwingend geschaut haben sollte, haben wir im folgenden Artikel die Antwort für euch:





