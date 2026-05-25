"The Mandalorian And Grogu" - Star Wars Comeback?

The Mandalorian And Grogu, the latest installment in the Star Wars franchise, has been released in theaters. The movie has been well-received by both critics and audiences, with a strong score of 89% on Rotten Tomatoes. However, the question remains whether it can live up to the expectations and become a box office success.

Seit er als Kind einst die Schlacht von Hoth im Fernsehen bestaunt hat, hat Markus sein Herz an " Star Wars " verloren und kehrt immer wieder gern in die weit, weit entfernte Galaxis zurück.

"The Mandalorian And Grogu" markiert das große Kino-Comeback von "Star Wars". Doch ist das tatsächlich von Erfolg gekrönt? Nach den ersten Zahlen vom Wochenende ist diese Frage noch nicht so leicht zu beantworten. Diese Durstrecke vergangene Woche nun beendet hat.

Doch kann ausgerechnet die Leinwand-Fortsetzung der Disney+-Serie "The Mandalorian" an den Kassen für das erhoffte fulminante Comeback sorgen oder hat sich nach der massiven Franchise-Expansion auf dem heimischen Bildschirm inzwischen eine "Star Wars"-Müdigkeit eingestellt? Die endgültige Antwort darauf werden erst die kommenden Wochen liefern. Eine Tendenz zeichnet sich nun aber bereits nach dem ersten Wochenende ab.

Am Starttag selbst sah es mit einem US-Einspiel von 33 Millionen Dollar tatsächlich so aus, als wäre "The Mandalorian And Grogu" auf dem besten Weg, das schwächste Startwochende eines "Star Wars"-Films hinzulegen, seit Disney vor der Sequel-Trilogie die Schirmherrschaft über das Franchise übernommen hat. Schließlich spielte selbst das aktuelle Schlusslicht "berichtet", konnten am Samstag die damaligen "Solo"-Zahlen getoppt werden, sodass aktuell davon ausgegangen wird, dass "The Mandalorian And Grogu" am verlängerten Startwochenende (auch in den USA ist der heutige Montag ein Feiertag) 102 Millionen Dollar in den US-Kinos und weltweit 165 Millionen Dollar eingespielt haben wird.

Das ist nicht nur mehr als zuletzt prognostiziert, sondern wäre auch ein besseres Ergebnis als beim damals deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebenen und ebenfalls am Feiertagswochenende im Mai angelaufenen "Solo". Letztes wäre auch insofern ein größerer Erfolg, als dass "Solo" damals stolze 300 Millionen Dollar gekostet haben soll, während sich die reinen Produktionskosten von "The Mandalorian And Grogu" laut mehreren Berichten auf "nur" 165 Millionen Dollar belaufen sollen.

Damit hätten Mando und sein kleiner grüner Schützling also direkt nach den ersten Tagen ihr Budget schon wieder eingespielt. Damit der Film grüne Zahlen schreibt, muss aber mindestens das Doppelte her, geht man bei Blockbustern dieser Größenordnung doch davon aus, dass das Marketing-Budget in ähnlichen Sphären angesiedelt ist wie die Produktionskosten. Doch das ist nach dem Start ziemlich wahrscheinlich.

Nachdem "The Mandalorian And Grogu" nach eher gemischten Kritiken auf ziemlich positives Zuschauer-Echo stieß (62 Prozent positive Besprechungen stehen auf der Kritiken-Sammelseite Rotten Tomatoes einem starken Publikums-Score von 89 Prozent gegenüber), wird dem Film ein langer Atem prophezeit, mit dem das globale Gesamteinspiel von "Solo" (393 Millionen Dollar) in den Schatten gestellt werden dürfte. Platz 1 in den Kinocharts vor "Michael" und "Der Teufel trägt Prada 2" Auch in den deutschen Kinocharts katapultiert sich "The Mandalorian And Grogu" klar an die Spitze, während die Kinozahlen am vergangenen Wochenende aufgrund der hohen Temperaturen generell eher im Keller waren.

Insgesamt haben beide Dauerbrenner in Deutschland mittlerweile die Zwei-Millionen-Zuschauer-Hürde übersprungen. Weltweit stehen die beiden Hits inzwischen bei Einspielergebnissen von 608 ("Prada") und 788 Millionen Dollar ("Michael").

Komplettiert werden die Top-5 der hiesigen Charts von der Krimi-Komödie "Falls ihr in den nächsten Tagen dann ebenfalls eine Vorstellung von "The Mandalorian And Grogu" besuchen wollt, verraten wir euch im folgenden Artikel, warum sich das Sitzenbleiben beim Abspann auch ohne Post-Credit-Szene lohnt: "The Mandalorian And Grogu" hat keine Post-Credit-Szene – darum lohnt sich das Sitzenbleiben beim "Star Wars"-Film aber trotzdem, um unsere Artikel dort häufiger angezeigt zu bekommen, wenn du nach einem bestimmten Thema suchst – so bleibst du immer auf dem Laufenden





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