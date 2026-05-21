A 500-year-old Munich inn located in the heart of the Freising neighborhood is in disrepair. Despite the poor state of the inn, it experiences near-blaring business every night. The inn is trying to find an investor.

Unten kommt das Bier aus dem Zapfhahn, oben sickert der Regen durchs Dach. Das 500 Jahre alte Wirtshaus im Herzen des Münchner Vororts Freising ist marode.

Trotzdem herrscht hier fast jeden Abend Hochbetrieb. Doch damit könnte bald Schluss sein. Seit Jahren sucht der Besitzer einen Investor. Für den Fortbestand eines Wirtshauses ist das Gebäude zu groß (3600 Quadratmeter auf vier Stockwerken).

Und zu sehr heruntergekommen. Hier wird Fasching gefeiert, Karten gespielt. Es gibt keinen Brauereizwang. In den vergangenen Tagen kostete eine Halbe Bier noch unter 4 Euro (demnächst 4,10 Euro).

Der Schanktisch ist auf Gemeinschaft geeicht, nicht auf Kommerz. Eines der größten Gebäude auf dem Stadtplatz und trotz provisorischen Betriebs kulturelles Zentrum der Stadt: der „Furtner“, benannt nach Caspar Furtner, einem legendären Wirt von 1633 Reinhold Fiedler (50, Architekt) versucht zusammen mit Freunden seit Jahren, dasam Leben zu halten. Die Verträge laufen wegen des geplanten Verkaufs immer nur für ein Jahr. Ein Wirtshaus-Provisorium, betrieben von Amateuren





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Munich Inn Investor Vintage Asylum Of Distress

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