The Mobility House verkauft Lösungsgeschäft an Edenred und konzentriert sich auf Energiemärkte

Der Münchner E-Mobilitätsanbieter The Mobility House gibt seine Unit für gewerbliche Ladeinfrastruktur ab und verkauft sie an Edenred. Damit will sich das Unternehmen auf Vehicle-to-Grid und das Trading mit erneuerbaren Energien fokussieren. Die Transaktion soll bis 2026 abgeschlossen sein und die Marken sowie Verträge bleiben erhalten.

Die Mobility House hat sich von ihrem Geschäftsbereich für gewerbliche Energie- und Ladeinfrastruktur getrennt und die Einheit The Mobility House Solutions an den B2B-Mobilitätsdienstleister Edenred verkauft.

Dies ist Teil einer strategischen Neuausrichtung, bei der sich das Münchner Unternehmen künftig stärker auf die Bereiche Vehicle-to-Grid, Flexibilitätsvermarktung und das Trading an den Energiemärkten konzentrieren will. Gleichzeitig verschlankt es seine Struktur und gibt damit einen Geschäftsbereich ab, der zuletzt rund 5.000 Kunden und mehr als 2.500 Flottendepots betreute und etwa 60 Mitarbeiter beschäftigte. Der Abschluss der Transaktion ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen, über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Die Trennung von The Mobility House Solutions markiert einen weiteren Schritt in der Strukturreform des Unternehmens, das bereits 2024 seine Organisation in vier spezialisierte Business Units aufteilte: The Mobility House Energy, The Mobility House Solutions, The Mobility House Charging und The Mobility House North America. Damals ging es um eine schnellere Reaktion auf Marktveränderungen, und The Mobility House Solutions entwickelte sich zum Spezialisten für B2B-Flottenelektrifizierung.

Nun wird diese Unit verkauft, um die Ressourcen auf das Geschäft mit erneuerbaren Energien und Netzintegration zu bündeln. Der Hintergrund: The Mobility House arbeitet seit langem daran, die volatile Einspeisung von Wind- und Solarenergie mit den Ladebedarfen von Elektrofahrzeugen abzustimmen und die daraus resultierende Flexibilität an den Strommärkten zu vermarkten - ein Feld mit vergleichsweise wenig Wettbewerb. Für Edenred bedeutet der Erwerb einen bedeutenden Ausbau seiner Aktivitäten im Bereich Elektromobilität.

Mit über 300.000 Unternehmenskunden in Europa und Lateinamerika verfügt der Dienstleister über eine starke kommerzielle Basis, die The Mobility House Solutions für sein weiteres Wachstum nutzen kann. Die Einheit wird künftig als Edenred e-Mobility GmbH firmieren, bleibt aber unter den bisherigen Marken The Mobility House Solutions und ChargePilot erhalten. Auch alle Verträge mit Kunden und Mitarbeitern sowie der Standort München werden unverändert fortgeführt.

The Mobility House behält zudem die Rechte am Leuchtturmprodukt ChargePilot für Nordamerika und die APAC-Region und wird über seine Energy-Unit kommerzieller Partner von Edenred. Gemeinsam wollen sie Flottenbetreibern Angebote machen, um Elektroflotten in intelligente Energie-Assets zu verwandeln, die während des Parkens Einnahmen generieren. Gleichzeitig bleiben die anderen Geschäftsbereiche wie The Mobility House Charging für Privatkunden und The Mobility House North America vollständig bei The Mobility House





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