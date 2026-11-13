The Mosquito Bowl: Netflix veröffentlicht harten FSK-18-Trailer zum Kriegsfilm

Netflix zeigt im FSK-18-Trailer, wie brutal The Mosquito Bowl den Pazifikkrieg darstellt. Der Film mit Football-Talenten aus den USA startet bald im Streaming.

Netflix hat den FSK-18-Trailer zu The Mosquito Bowl veröffentlicht und damit einen ersten harten Einblick in den neuen Kriegsfilm gegeben. Der Streamingdienst will mit dem Film schockieren und zugleich bewegen. Zum baldigen Streamingstart auf Netflix zeigt der Trailer die Gewalt des Pazifikkriegs in deutlicher Form.

Hinter dem Projekt steht der Regisseur Peter Berg, der bereits mit dem Film Lone Survivor bekannt wurde. Die Handlung spielt auf dem Pazifik-Schauplatz des Zweiten Weltkriegs und verbindet ein Sportereignis mit einer der blutigsten Schlachten des Krieges.

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Vier College-Footballer zwischen Spiel und Schlacht

The Mosquito Bowl erzählt das Schicksal von vier US-amerikanischen College-Football-Talenten. Am Heiligabend des Jahres 1944 nahmen sie auf der Insel Guadalcanal an einem Footballspiel teil.

Kurz darauf wurden die jungen Männer in die brutale Schlacht von Okinawa geschickt. Die Gegenüberstellung von Sport und Krieg bildet den Kern der Geschichte und setzt das Spiel als Moment der Normalität gegen die folgende Gewalt.

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Der Film steht damit in einer Tradition, in der junge Schauspielerinnen und Schauspieler sich körperlich wie seelisch in Kriegsrollen beweisen können. Das Genre hat in jeder Schauspielgeneration eigene Klassiker hervorgebracht.

Vergleich mit Wir waren Helden und die Frage nach Gewalt

Als Wir waren Helden im Jahr 2002 in die Kinos kam, stand der Film mit Mel Gibson in der Hauptrolle in der Kritik. Regisseur Randall Wallace sah sich dem Vorwurf ausgesetzt, neben stumpfem Patriotismus auch Gewalt zu verherrlichen.

Viele Kritiker empfanden die Kriegsszenen als zu sehr auf Spektakel und Action ausgelegt. Wallace wollte nach eigener Darstellung die schonungslose Brutalität des Krieges zeigen, die Träume und Hoffnungen der Beteiligten unerbittlich zerstört.

Ein Gegenargument lautet, dass eine Verharmlosung noch schädlicher wäre, weil ein Krieg dann wie ein Videospiel wirkt. Ob The Mosquito Bowl diesen Balanceakt zwischen Härte und Spektakel gelingt, lässt sich erst nach dem Start im Streaming beurteilen.

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Publikum erwartet einen epischen Kriegsfilm

Die Reaktionen auf den neuen FSK-18-Trailer fallen deutlich aus. Ein Zuschauer schrieb, er habe sich seit Der Soldat James Ryan nicht mehr so auf einen Film gefreut, und fand die Bilder episch.

Eine Person, die eine frühe Vorführung sehen konnte, beschrieb The Mosquito Bowl als kraftvollen Film mit großer Detailversessenheit und überragenden Darbietungen der Besetzung. Der Film sei ein Muss für Fans historischer Kriegsfilme.

Weitere Stimmen bewerteten den Trailer mit dem Urteil, die Gewalt wirke brutal und der Film werde auf jeden Fall geschaut. Die Erwartung ist damit groß, dass der Film an Klassiker wie Der längste Tag, Apokalypse Now, Platoon, Der Soldat James Ryan oder Im Westen nichts Neues anknüpft.