The New Meat Company AG: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung und Beschlussvorschläge zur Neuausrichtung

Die The New Meat Company AG hat eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um eine Neuausrichtung der Gesellschaft vorzuschlagen. Ziel ist es, den Schwerpunkt auf strategische mineralische Rohstoffe zu legen. Dazu soll die Firma in Geomatrix eXploration AG umfirmiert und der Sitz von Berlin nach Hamburg verlegt werden.

Die The New Meat Company AG hat eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um eine Neuausrichtung der Gesellschaft vorzuschlagen. Ziel ist es, den Schwerpunkt auf strategische mineralische Rohstoffe zu legen.

Dazu soll die Firma in Geomatrix eXploration AG umfirmiert und der Sitz von Berlin nach Hamburg verlegt werden. Die bilanzielle Sanierung und die Schaffung einer tragfähigen Kapitalstruktur sollen durch mehrere Kapitalmaßnahmen erreicht werden. Darunter fallen eine ordentliche Kapitalherabsetzung, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung und der Eintragung der jeweiligen Satzungsänderungen in das Handelsregister.

Die Kapitalmaßnahmen sind teilweise bedingt ausgestaltet und in ihrer Wirksamkeit sowie der Reihenfolge ihrer Anmeldung zum Handelsregister miteinander verknüpft. Die vollständige Einladung mit den Beschlussvorschlägen und den Berichten des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11 wird im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Die The New Meat Company AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin. Mit der vorgeschlagenen Neuausrichtung wird die Gesellschaft ihren Schwerpunkt auf den Bereich strategischer mineralischer Rohstoffe verlagern.

Weitere Informationen stehen unter www.thenewmeatco.com bereit. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der The New Meat Company AG haben beschlossen, eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf den 16. Juli 2026 nach Hamburg einzuberufen und ihr ein Beschlusspaket zur Umsetzung der mit Ad-hoc-Mitteilung vom 4. Mai 2026 angekündigten Neuausrichtung vorzulegen.

Die dort zunächst nur konkret erwogene strategische Neuausrichtung wird damit konkretisiert und zur Beschlussfassung gestellt. Kern der Neuausrichtung ist die Fokussierung auf den Bereich strategischer mineralischer Rohstoffe. Künftiger Unternehmensgegenstand sollen insbesondere der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Verwertung von Royalty-Rechten, Streaming-Vereinbarungen, Net-Smelter-Return-Ansprüchen und vergleichbaren Rechten an künftigen Rohstofferträgen sowie Beteiligungen an Explorations- und Bergbauunternehmen sein, ergänzt um geodatenbasierte Dienstleistungen für die Rohstoffexploration.

In diesem Zusammenhang sollen die Firma der Gesellschaft in Geomatrix eXploration AG geändert und der Sitz von Berlin nach Hamburg verlegt werden. Die bilanzielle Sanierung und die Schaffung einer tragfähigen Kapitalstruktur sollen durch mehrere Kapitalmaßnahmen erreicht werden. Darunter fallen eine ordentliche Kapitalherabsetzung, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen.

Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung und der Eintragung der jeweiligen Satzungsänderungen in das Handelsregister





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