Amazon bietet zum Black Friday massive Einsparungen bei The North Face. Entdecken Sie die besten Angebote für Jacken, Rucksäcke und Schuhe mit bis zu 56 Prozent Rabatt auf Ihre Lieblingsartikel.

Beim diesjährigen Black Friday profitieren Kunden von erheblichen Preisnachlässen auf Produkte der Marke The North Face bei Amazon. Das US-amerikanische Technologieunternehmen und Einzelhändler Amazon listet aktuell eine breite Palette an Outdoor-Artikeln mit Rabatten von bis zu 56 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Diese temporären Preisaktionen richten sich an Konsumenten, die hochwertige Funktionskleidung, robuste Rucksäcke und spezialisierte Schuhe zu reduzierten Konditionen erwerben möchten. Die Angebote erstrecken sich über verschiedene Kategorien und machen die saisonalen Schnäppchen zu einem attraktiven Einkaufserlebnis für Outdoor-Enthusiasten.

Höchste Rabatte auf Funktionskleidung und Schuhe

Der herausragende Deal dieser Aktion betrifft die Verto Alpine Schuhe von The North Face, die mit einem Rabatt von bis zu 56 Prozent reduziert sind. Dieses Modell ist speziell für anspruchsvolles Gelände konzipiert und verfügt über eine Vibram-XS-Trek-Laufsohle mit einem fünf Millimeter tiefen Profil. Die Konstruktion beinhaltet eine spezielle Kletterzone im Zehenbereich sowie eine Bremszone an der Ferse für maximalen Halt. Der Schutz vor Nässe wird durch eine dreilagige GORE-TEX-Membran gewährleistet, die effektiv eindringende Feuchtigkeit abhält. Für Herren bietet zudem die Antora Triclimate Jacke eine flexible Lösung mit einem zweilagigen System aus wetterfester Außen- und separater Innenjacke. Diese kombiniert mit der DryVent-2L-Technologie, die Niederschlag abweist und atmungsaktiv bleibt, ist aktuell in Schwarz in verschiedenen Größen um 25 Prozent reduziert.

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Rucksäcke und Reisetaschen mit nachhaltiger Ausstattung

Neben der Bekleidung stechen auch die Transportbehälter der Marke durch ihre Preisgestaltung und Funktionalität hervor. Der Line Rucksack fasst 28 Liter und bietet Platz für elektronische Geräte wie Laptops und Tablets. Er verfügt über ein gepolstertes, fleecegefüttertes Tabletfach im Hauptbereich und zwei seitliche Mesh-Fächer für Trinkflaschen. Das FlexVent-Tragesystem mit atmungsaktivem, gepolstertem Rückenteil sorgt für Tragekomfort. Derzeit ist dieser Rucksack für 48 Euro statt für den üblichen Preis von 110 Euro erhältlich, was ihn zu einem der günstigsten Angebote in seiner Kategorie macht. Auch die Base Camp Duffel Reisetasche fällt mit einem 30-prozentigen Rabatt auf. Mit einem Volumen von 31 Litern eignet sie sich ideal für Kurzreisen und besteht aus recyceltem Polyester sowie einem verstärkten Boden aus recyceltem Ballistic-Nylon. Die Tasche lässt sich dank abnehmbarer Schultergurte wie ein Rucksack tragen oder über gepolsterte seitliche Griffe transportieren.

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Weitere reduzierte Artikel und Kundenangebote

Das Sortiment an stark reduzierten Produkten umfasst weitere wichtige Kategorien für den Outdoor-Einsatz. Die ThermoBall Damen-Jacke ist vorm Black Friday um 30 Prozent reduziert und nutzt eine spezielle Füllung, die auch bei feuchter Witterung Wärme speichert. Ergänzt wird sie durch das atmungsaktive und windabweisende WindWall-Gewebe, was sie zu einer vielseitigen Schicht für Wanderungen oder als Isolation unter Winterjacken macht. Für Herren bietet die Cedar Trail Grid eine leichte Fleecejacke, die aus elastischem, atmungsaktivem Gewebe besteht und teilweise aus recycelten Materialien gefertigt ist. Sie ist aktuell in Schwarz um 20 Prozent reduziert. Auch die BC Slide II Badeschuhe sind in verschiedenen Größen und Farben mit bis zu 29 Prozent Rabatt erhältlich und zeichnen sich durch ein breites Riemenband und eine mehrteilige Sohlenkonstruktion aus, die für ein geringes Gewicht und angenehmen Tragekomfort sorgt.

Zusätzliche Spartipps für Amazon-Kunden

Neben den direkten Produktrabatten bietet Amazon Finanzierungsmodelle, die das Sparen weiter verstärken können. Kunden, die regelmäßig bei Amazon einkaufen, haben die Möglichkeit, mit der Amazon-Kreditkarte zusätzliche Vorteile zu nutzen. An speziellen Angebotstagen erhalten Prime-Mitglieder bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit dieser Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Für Neukundinnen und Neukunden gibt es zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte. Diese finanzielle Komponente erhöht den Gesamtwert der bereits reduzierten Preise auf dem Online-Marktplatz signifikant und bietet Nutzern die Chance, bei der Anschaffung von The North Face Produkten maximalen Nutzen zu ziehen.