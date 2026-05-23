The Odyssey, an epic film based on Homer's famous epics, is scheduled to hit cinemas on July 16th. With a budget of over 250 million dollars, it boasts impressive sets, practical effects and a large cast - a rarity in today's Hollywood. The film is even more noteworthy as it was shot using the very first 70mm IMAX cameras.

Der Fantasy-Film 'Die Odyssee' basiert auf dem berühmten Epos Homer und soll am 16. Juli in die Kinos kommen. Mit einem Budget von rund 250 Millionen Dollar setzt das Projekt auf riesige Kulissen, zahlreiche praktische Effekte und eine große Besetzung, was heutzutage in Hollywood selten ist.

Besonders bemerkenswert ist, dass 'Die Odyssee' der erste Film ist, der vollständig mit 70-mm-IMAX-Kameras gedreht wurde. Solche großartigen technischen Einlagen rufen jedoch Kritik hervor, wie zum Beispiel die pagamentokompatiblen Dialoge, die einige Fans bemängeln, weil sie modern und damit aus der Zeit geraten. Unter anderem sprach Nolan zusammen mit seinem Kreativteam über die Produktion und reagierte auf solche Kritik. Dabei ging es um Beschwerden über die Rüstungen der Krieger, die manche mit dem Batsuit aus den 'Batman'-Filmen verglichen haben.

Zu diesem Thema erklärte Nolan: 'Es gibt mythische Dolche aus geschwärzter Bronze. Die Theorie lautet, dass sie damals wohl Bronze schwärzen konnten. Man nimmt Bronze, fügt mehr Gold und Silber hinzu und verwendet dann Schwefel...

' Darum unterscheidet sich 'Die Odyssee', laut Nolan, von 'Interstellar' auch in der Besetzung: Rapper Travis Scott verteidigt die besetzt, weil Nolan auf die Idee anspielen wollte, dass die Geschichte als mündlich vorgetragene Poesie weitergereicht wurde, was eine Parallele zu Rap darstellt. Nolan besetzte ihn, weil er auf diese Idee setzte, dass die Geschichte ursprünglich als mündlich vorgetragene Poesie weitergegeben wurde, was eine parallele zu Rap darstellt.

Es wird auch mit Wissenschaftler*innen zusammengearbeitet, um die physikalischen Konzepte wie Zeit und Dimensionen glaubwürdig zu gestalten, wie bei 'Interstellar'. Alle bereitgestellten Informationen weisen darauf zurück, dass Nolan sich selbst an den physikalischen Konzepten und tilstand. Ein ähnlicher Ansatz ist bei 'Die Odyssee' zu verfolgen, wie Nolan ankündigt, und das Projekt wird voraussichtlich am 16. Juli in die Kinos kommen.

Dank seiner Bewunderung für die Prävention von kritischen Stimmen hat Nolan eine ausgezeichnete Besetzung und vielen Wissenschaftern geholfen, damit die physikalischen Konzepte und die zeitliche Dimension in Filmen plausibel aussehen, wie bei 'Interstellar.

' Nolan hat sich selbst bei den kinematischen Konzepten und -techniken eingeladen. Schließlich beschreibt Nolan die Rolle von rapper Travis Scott, sei es auf der Bühne oder an Bord der kosmischen mother schranke, um rap zu spielen, da es der cummen Tooler Überreste sein könnte, eine Homerische Parodie.





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