The One About Matthew Perry: Netflix-Doku führt weltweit die Charts an

Die neue Doku über Matthew Perry dominiert die Netflix-Chart. Mit 9,5 Millionen Abrufen in der ersten Woche liegt sie global an der Spitze und ist in DACH stark vertreten.

Die Dokumentation über den verstorbenen Schauspieler Matthew Perry führt aktuell die globalen Netflix -Charts für englischsprachige Serien an. Die im Oktober 2026 veröffentlichte Produktion verzeichnete in ihrer ersten Woche 9,5 Millionen Abrufe. Damit sichert sie sich einen festen Platz in den Top-Listen der deutschsprachigen Märkte, wo sie in Deutschland auf Rang fünf, in der Schweiz auf Rang zwei und in Österreich auf Rang drei der Gesamtcharts steht.

Der Inhalt der Perry-Dokumentation

Die Serie beleuchtet den beruflichen Aufstieg von Matthew Perry in Hollywood, seine langjährigen Kämpfe mit einer Suchterkrankung sowie die Umstände seines Todes. Regie bei dem Projekt führte Mary Robertson, die das Format als tiefgehende Betrachtung des Lebens des Stars konzipierte. Im Mittelpunkt stehen dabei persönliche Erzählungen aus dem engsten Umfeld des Schauspielers.

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Ein zentrales Element der Dokumentation ist das öffentliche Statement seiner Schwester Mia Perry Bowick. Die 40-Jährige spricht hier zum ersten Mal offen über ihren Bruder, was der Serie eine besondere emotionale Tiefe verleiht. Während enge Freunde und Weggefährten zu Wort kommen, erscheinen die Co-Stars der Serie "Friends" ausschließlich in Archiv footage.

Struktur und Zielgruppe der Serie

Für Zuschauer, die aus der Unterhaltungsbranche stammen oder mehr über das Privatleben hinter der ikonischen Rolle des Chandler Bing erfahren möchten, bietet die Serie drei Episoden mit exklusiven Zeugnissen. Jede der Folgen hat eine Laufzeit von 59 bis 63 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Die konstante Länge erlaubt ein intensives Eintauchen in die Thematik ohne unnötige Ausdünnung.

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Die Produktion hebt sich von anderen Biografien dadurch ab, dass sie nicht nur auf öffentlichen Auftritten basiert, sondern intime Einblicke gewährt. Mia Perry Bowick teilt dabei Perspektiven, die bisher nicht öffentlich bekannt waren. Dies schafft eine neue Dimension für Fans der Serie und neue Zielgruppen gleichermaßen.

Wirtschaftliche Bedeutung und Reichweite

Die enorme Anzahl von 9,5 Millionen Aufrufen in der ersten Woche unterstreicht die anhaltende Faszination für Matthew Perry. Die hohe Platzierung in den deutschsprachigen Top-Lists zeigt, dass das Interesse an seinem Leben und seinem Werk auch Jahre nach seinem Tod ungebrochen ist. Besonders die Kombination aus persönlichen Berichten und historischen Kontexten zieht ein breites Publikum an.

Die Dokumentation nutzt die verfügbaren Archivmaterialien strategisch, um die Lücken der Chronologie zu füllen. Durch die Fokussierung auf Nahestehende wird eine persönliche Note gesetzt, die sachliche Fakten mit emotionaler Realität verbindet. Dieser Ansatz hat sich als höchst wirksam erwiesen, um die Aufmerksamkeit eines globalen Publikums zu binden und die Chartpositionen stabil zu halten.