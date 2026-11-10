The One About Matthew Perry: Netflix-Doku fuhrt weltweite Charts an

Die neue Netflix-Dokumentation über Matthew Perry erreicht weltweit Millionen Aufrufe und belegt in Europa Spitzenplätze. Die Doku behandelt seinen Aufstieg, seine Sucht und seinen Tod.

Die am Oktober 2026 veröffentlichte Dokumentation The One About Matthew Perry dominiert aktuell die globalen Streaming-Listen von Netflix. Mit 9,5 Millionen Abrufen in der ersten Woche führt die Produktion die Liste der englischsprachigen Netflix -Serien weltweit an und hat dabei eine enorme Reichweite erzielt.

Im deutschsprachigen Raum bleibt die Dokumentation ebenfalls unverzichtbar. In Deutschland belegt sie Platz 5 der Gesamtcharts, in der Schweiz erreicht sie Platz 2 und in Österreich liegt sie auf Platz 3. Damit etabliert sich der Film als eines der prominentesten Ereignisse im aktuellen Fernsehprogramm.

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Dokumentation enthüllt Perrys Lebenswege

Die Produktion beleuchtet den komplexen Aufstieg von Matthew Perry in Hollywood, seine jahrelangen Kämpfe mit Suchtproblemen sowie seine letzten Lebensjahre bis zum Tod. Die Erzählung wird maßgeblich durch persönliche Zeitzeugen vorangetrieben, die Einblicke in das Privatleben des Schauspielers gewähren.

Zu den Gesprächspartnern zählen enge Freunde, langjährige Weggefährten und auch seine Schwester Mia Perry Bowick. Mit vierzig Jahren spricht Mia Perry Bowick hier zum ersten Mal öffentlich über ihren Bruder, was der Dokumentation eine einzigartige emotionale Tiefe verleiht und persönliche Aspekte beleuchtet, die zuvor nicht der Öffentlichkeit zugänglich waren.

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Archivaufnahmen und Produktionsteam

Anders als die engen Bezugspersonen erscheinen die Co-Stars aus der Serie Friends nicht in neuen Interviews, sondern ausschließlich in Archivaufnahmen. Dieses narrative Mittel trennt klar zwischen aktuellen Reflexionen und historischen Momenten, um die Entwicklung der Karriere nachzuvollziehen.

Die Regie der Dokumentation führte Mary Robertson. Ihr Ansatz kombiniert die privaten Zeugnisse mit dem visuellen Archivmaterial, um ein umfassendes Bild des Lebens hinter der Rolle des Chandler Bing zu zeichnen. Für Zuschauer, die an der Unterhaltungsbranche interessiert sind oder mehr über das reale Leben des Stars erfahren möchten, bietet dies eine fundierte Perspektive.

Struktur und Zielgruppe der Serie

Die Dokumentation ist in drei Episoden unterteilt, die jeweils zwischen 59 und 63 Minuten dauern. Diese moderate Länge erlaubt eine detaillierte Erzählung, ohne den Zuschauer zu überfordern. Jede Folge enthält persönliche Zeugnisse aus dem unmittelbaren Umfeld von Matthew Perry.

Die Altersfreigabe liegt bei 12 Jahren. Die Inhalte sind so aufbereitet, dass sie auch für jüngere Erwachsene nachvollziehbar sind, während sie dennoch die ernsten Themen wie Sucht und den Tod des Schauspielers ernsthaft behandeln. Damit richtet sich die Serie an ein breites Publikum, das sich für Biografien und gesellschaftliche Themen interessiert.

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Langfristige Bedeutung und Verfügbarkeit

Die hohe Platzierung in den Charts von Deutschland, der Schweiz und Österreich zeigt, dass das Interesse an der Person Matthew Perry nach wie vor sehr groß ist. Die Dokumentation fungiert nicht nur als Gedenken, sondern als informative Quelle für Fans und Kritiker gleichermaßen.

Die spezifischen Daten zur Veröffentlichung im Oktober 2026 und die klaren Zuschauerzahlen von 9,5 Millionen Abrufen unterstreichen den massiven Erfolg der Produktion. Wer sich jetzt mit dem Leben und Wirken des Schauspiels auseinandersetzen möchte, findet in dieser Serie eine der aktuellsten und detailliertesten Quellen.