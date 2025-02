The Åre Murders: Skandinavya'nın Yeni Suç Dizisi

The Åre Murders, Netflix'te dünya çapında hızla yükseliş gösteren yeni bir suç draması dizisi. Dizinin başarısı, harika atmosferi ve İskandinavya'nın suç hikayelerinde ustalaştığı gerçeğinden kaynaklanıyor.

Netflix 'in dünya çapında en çok izlenen diziler listesinde 2. sırada yer alan The Åre Murders , Almanya'da da büyük ilgi görüyor. Dizinin başarısının sebebi, muhteşem atmosferi ve üretim ülkesi olabilecek. The Åre Murders , 6 Şubat 2025 tarihinde Netflix 'te yayınlanan ve Viveca Sten'in aynı adlı kitabından uyarlanan yeni bir seri. Hanna, Stockholm'den bir polis memurudur ve hem partneri tarafından terk edilmiş hem de işinden uzaklaştırılmıştır.

Görev yaptığı sırada, şved ski merkezinde Åre'de, kız kardeşiyle yaşadığı evde konaklamaya başlar. Hannas hemen ardından bir genç kadının kaybolmasıyla karşılaşır. Yerel polis teşkilatı yetersiz olduğundan, Hanna, yerel kollanda Daniel ile ortaklık kurarak soruşturmaya dahil olur. İki polis memuru arasındaki güven kurma süreci, zorlu bir süreçtir. Dizinin aksiyonu, deredeli, karlı ve ıssız bir ortamda geçiyor. The Åre Murders, crime, drama ve mystery-thriller türlerini harmanlıyor. Bu türde Knives Out filmleri akla geliyor. Netflix'te yayınlanacak ilk sezon 5 bölümden oluşuyor ve her bölüm 35 ila 57 dakika arasında sürmektedir. Dizinin fragmanında, Åre'nin aslında bir kış turizmi cennet mekanı olduğunu görebilirsiniz.





