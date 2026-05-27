"The Rip": Ben Affleck und Matt Damon erobern mit neuem Netflix-Film die Charts

Der neue Action-Thriller "The Rip" mit Ben Affleck und Matt Damon ist auf Netflix in 89 Ländern auf Platz 1 gestartet. Der Film erzählt von einer riskanten Geldübergabe, die in Gier und Chaos endet.

Der neue Netflix -Film " The Rip " mit Ben Affleck und Matt Damon hat die Streaming-Charts im Sturm erobert. In 89 Ländern steht der Action-Thriller auf Platz 1 und begeistert Zuschauer weltweit.

Der Film markiert die 15. Zusammenarbeit der beiden Schauspieler und wird von ihrer gemeinsamen Produktionsfirma Artists Equity produziert. Regie führte Joe Carnahan, der auch das Drehbuch schrieb. Die Handlung: Der FBI-Agent Dane Dumars, gespielt von Ben Affleck, erhält einen Hinweis auf ein verstecktes Vermögen.

Was zunächst nach einer Routineoperation klingt, wird brisant, als kurz zuvor eine Kollegin ermordet wird. Das FBI geht von einem Insider aus, Misstrauen macht sich breit. Als das Team das Ausmaß des Geldes sieht, schlägt die Anspannung in Gier um. Die Frage ist nicht, ob jemand betrügt, sondern wer.

Der Titel "The Rip" bezieht sich auf einen Slang-Ausdruck aus Miami, der das Abgreifen von Geld oder Drogen von Kriminellen beschreibt. Der Film überzeugt durch eine spannende Handlung, brillante Action und einen hohen Thrillerfaktor. Die erste Hälfte baut die Geschichte klug auf, die zweite Hälfte setzt mehr auf Action. Kritiker loben die Chemie zwischen Affleck und Damon, bemängeln jedoch teilweise die wackelige Kameraführung und eine nachlassende Erzähldynamik im letzten Drittel.

Dennoch ist "The Rip" ein unterhaltsamer Film, der die Erwartungen vieler Zuschauer erfüllt. Auch die Nebendarsteller liefern solide Leistungen ab, darunter bekannte Gesichter aus früheren Carnahan-Filmen. Der Film läuft etwa 115 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben. Besonders erwähnenswert ist der im Abspann genannte Jake William Casiano, der als Assistent am Set tätig war.

Seine Arbeit trug zum reibungslosen Ablauf der Produktion bei. Nach dem Erfolg von "Air" (2023) ist "The Rip" das erste Projekt, bei dem Affleck und Damon sowohl vor als auch hinter der Kamera aktiv sind. Fans der beiden können sich auf weitere gemeinsame Projekte freuen, denn die Zusammenarbeit läuft seit Jahrzehnten erfolgreich. Der Film hat auch eine starke internationale Resonanz gefunden, was sich in den Top-Platzierungen in fast 90 Ländern widerspiegelt.

In sozialen Medien wird "The Rip" als einer der besten Action-Thriller des Jahres gefeiert. Die Inszenierung von Joe Carnahan, bekannt für harte Action und schnelle Schnitte, kommt beim Publikum gut an. Wer auf packende Unterhaltung mit Starbesetzung steht, wird hier bestens bedient. Mit einer Mischung aus Krimi, Heist-Movie und Charakterdrama bietet "The Rip" Unterhaltung auf hohem Niveau.

Die Produktionskosten haben sich bereits durch den Netflix-Erfolg amortisiert, und Spekulationen über eine Fortsetzung kursieren. Für Affleck und Damon ist es ein weiterer Meilenstein in ihrer langjährigen Freundschaft und Karriere. Der Film zeigt, dass sie auch als Produzenten ein Händchen für erfolgversprechende Stoffe haben.

"The Rip" ist ab sofort auf Netflix verfügbar und ein Muss für Fans des Genres





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