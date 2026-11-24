Das ZDF hat die ersten internationalen Stars für die Neuauflage von Wetten, dass..? bekanntgegeben. Dwayne Johnson und Kevin Hart reisen als Wettpaten nach Halle, während Tom und Bill Kaulitz die Moderation übernehmen. Der Show-Erfinder Harald Schmidt wird trotz Einladung nicht teilnehmen.

Bill und Tom Kaulitz stehen während der Premiere der 3. Staffel von „Kaulitz & Kaulitz” auf dem Roten Teppich. Hollywood-Glamour für die Kaulitz-Brüder: Zur Neuauflage von „Wetten, dass..?

“ reisen zwei Weltstars an. Doch ausgerechnet der Erfinder der Kultshow wird fehlen. Hollywood in Halle an der Saale: Filmstar Dwayne „The Rock” Johnson kommt als Gast zur „Wetten, dass..? ”.

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Ebenso wird sein Schauspielkollege Kevin Hart auf der berühmten Show-Couch Platz nehmen. Das hat das ZDF nun angekündigt. Die beiden US-Amerikaner seien bei der Sendung in Halle vor Ort und würden „als Wettpaten mitfiebern”. Die Stadt in Sachsen-Anhalt bekommt damit sehr prominenten Besuch.

Vor allem Ex-Wrestler Dwayne Johnson gehört zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods. Mit Kevin Hart, der seine Karriere einst in Comedy-Clubs startete, hat er bereits in vielen Filmen zusammengespielt. Kurz vor Weihnachten kommt ihr neuestes Werk „Jumanji: Open World” in die Kinos. Der Show-Klassiker „Wetten, dass..?

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“ kehrt schon zuvor am 5. Dezember zurück. Moderiert wird die Sendung – vorerst einmalig – von den beiden Musikern Tom und Bill Kaulitz. Johnson und Hart sind die ersten beiden Gäste, die das ZDF für das Revival offiziell bekanntgegeben hat.

Die Kaulitz-Zwillinge treten in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk, der das Format jahrzehntelang moderiert und immer wieder internationale Stars auf der „Wetten, dass..?

“-Couch begrüßt hatte. Eine letzte Ausgabe mit dem 76-Jährigen war 2023 ausgestrahlt worden. Der Erfinder und erste Moderator von „Wetten, dass..?

“, wird bei der Neuauflage Anfang Dezember nicht dabei sein. Die Anreise von seinem Wohnort Baden-Baden nach Halle in Sachsen-Anhalt sei ihm „mit meinen 84 Jahren dann doch ein bisschen zu anstrengend“, sagte er der „Bild“-Zeitung. Eine Einladung des ZDF für ihn und seine Frau habe er deshalb absagen müssen – „so gern ich auch dabei wäre“. Stattdessen wolle Elstner die Sendung zu Hause im Fernsehen verfolgen.

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Er zeigte sich dennoch optimistisch: „Die beiden sind lustig und bringen einen neuen, frischen Wind in die Sendung“, sagte der 84-Jährige über die Kaulitz-Brüder. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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