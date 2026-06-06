The Rookie: Die riskanten Dreharbeiten hinter der beliebten Action-Serie

Hinter den Kulissen der Serie The Rookie kommt es regelmäßig zu schweren Verletzungen der Darsteller. Ein Castmitglied berichtet von Gehirnerschütterungen und gebrochenen Rippen, die durch realistische Stunts entstehen. Trotz der Gefahren setzen die Schauspieler oft auf eigene Stunts, doch der wirtschaftliche Druck und professionelle Doubles verändern die Einstellung. Die Serie bleibt dennoch ein Quotengarant im Action-Genre.

Bei der beliebten Action-Drama -Serie The Rookie geht es nicht nur vor der Kamera gefährlich zu, sondern auch hinter den Kulissen bei den Dreharbeiten. Die Produktion bemüht sich, den Alltag des LAPD möglichst realistisch darzustellen, was rasante Stunts unvermeidbar macht.

Diese realistischen Actionszenen fordern jedoch ihren Tribut, wie der Cast in Interviews berichtete. Shawn Ashmore, der Wesley Evers spielt, sowie Alyssa Diaz (Angela Lopez) und Titus Makin Jr. (Jackson West) erklärten 2024, dass sie ihre Stunts nach Möglichkeit selbst durchführen. Diese Praxis hat in der Vergangenheit jedoch zu schweren Verletzungen geführt. Nathan Fillion, der die Hauptrolle des John Nolan spielt, beschrieb zwei aufeinanderfolgende Stunts, bei denen er mit dem Kopf auf Beton aufschlug.

Diese Vorfälle verursachten eine schwere Gehirnerschütterung, Übelkeit und sogar Persönlichkeitsveränderungen. In einem anderen Fall spürte er nach einem Tackling einen Blitz durch den Körper schießen. Erst fünf Tage später, nach Drehschluss, begab er sich zum Arzt und stellte eine gebrochene Rippe fest. Alyssa Diaz verletzte sich während einer Kampfszene nicht selbst, sondern versehentlich ihre Schauspielkollegin, wobei die genaue Art der Blessur nicht genannt wurde.

Für besonders riskante Szenen stehen den Darstellern professionelle Stunt-Doubles zur Seite, die auch bei eigenen Stunts unterstützen. Interessanterweise äußerte sich ein Darsteller, dass der Reiz, eigene Stunts zu machen, nach backsichen Verletzungen wie Rücken- oder Knieproblemen nachlässt. Der wirtschaftliche Druck einer laufenden Produktion spielt ebenfalls eine große Rolle: Ein Ausfall eines Hauptdarstellers könnte die Existenz vieler Mitarbeiter gefährden, da ein mehrmonatiger Drehstopp nicht möglich ist.

Trotz dieser Gefahren bleibt The Rookie eine der beliebtesten Serien im Action-Drama-Genre, und die aktuellen neuen Folgen erfreuen sich großer Zuschauerbeliebtheit. Die Mischung aus spannenden Polizeieinsätzen, Charakterentwicklung und authentischen Stunts hält die Fans bei der Stange, auch wenn die Dreharbeiten für die Beteiligten oft riskant sind





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