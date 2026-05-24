The Rookie North: Neues Spin‑off von ABC offiziell bestätigt

ABC hat das Spin‑off The Rookie North bestätigt. Im Fokus steht der Polizist Alex Holland, der als Rookie im ländlichen Pierce County neue Herausforderungen meistern muss. Die Serie kombiniert bekannte Elemente des Originals mit frischen Themen und soll im Herbst 2026 starten.

Lange Zeit waren Fans der Serie The Rookie verunsichert, doch jetzt gibt es endlich Klarheit: Das neue Spin‑off The Rookie North ist offiziell bestätigt worden.

Der US‑Sender ABC hat kurz vor der Bekanntgabe des Sendeplans für die Fernseh‑Saison 2026‑27 grünes Licht für die Fortsetzung gegeben. Während der erste Ableger The Rookie Feds beim Publikum nicht den erhofften Anklang fand, setzt das Netzwerk nun auf ein weiteres Kapitel des Polizeidrama‑Franchise. Die Grundidee ähnelt dem Original, doch der neue Schauplatz eröffnet frische dramaturgische Möglichkeiten und verspricht ein anderes Bild von Polizeiarbeit außerhalb der Großstadt. Im Mittelpunkt der neuen Serie steht Alex Holland, gespielt von Jay Ellis.

Der Polizist befindet sich im mittleren Lebensabschnitt und glaubt, einer Mid‑Life‑Crisis entgangen zu sein. Ein Einbruch verändert jedoch plötzlich seine Sichtweise und lässt ihn nach einem tieferen Sinn in seinem Beruf suchen. Als Rookie im Pierce County Police Department im Nordwesten der USA muss er sich den Vorurteilen seines Ausbilders und seiner Kolleginnen und Kollegen stellen. Die Umgebung zwischen Küste und Wald stellt ihn vor neue Herausforderungen, die sich stark von den Einsätzen in der hektischen Metropole Los Angeles unterscheiden.

Hier dauert die Verstärkung länger, sodass jede Entscheidung mit Bedacht getroffen werden muss. The Rookie North erweitert das bereits etablierte Universum um eine frische geografische Perspektive. Die Serie versucht, die bekannten Elemente des Originals beizubehalten – die Mischung aus Spannung, Humor und menschlichen Geschichten – während sie gleichzeitig neue Themen wie ländliche Polizeiarbeit, Gemeinschaftsbindung und die Anpassung an unterschiedliche Territorien einführt.

Die Produktionsfirma hofft, damit sowohl treue Fans der ursprünglichen Serie zu überzeugen als auch neue Zuschauer anzusprechen, die nach einem modernen Polizeidrama mit authentischem Tiefgang suchen. Die zehn Episoden des ersten Staffels sollen im Herbst 2026 starten, wobei die genauen Sendetermine noch nicht veröffentlicht wurden. Ob The Rookie North die hohen Erwartungen seiner Vorgänger erfüllen kann, wird sich erst im Laufe der Ausstrahlung zeigen.

Kritiker betonen bereits, dass die Serie ein gutes Potenzial hat, frischen Wind in das Action‑Franchise zu bringen, indem sie die Dynamik von Rookie‑Polizisten in einer Umgebung präsentiert, die kaum bisher im Fernsehen zu sehen war. Die Kombination aus etablierten Charakteren, neuen Schauplätzen und einer fokussierten Erzählweise könnte das Format zu einem dauerhaften Bestandteil des US‑Fernsehens machen. Fans dürfen also gespannt sein, ob das neue Kapitel die Erfolgsgeschichte von The Rookie weiter schreiben wird





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