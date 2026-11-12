Die Aktionskünstlergruppe The Secret Handshake hat am Veterans Day eine kontroverse Statue von Donald Trump in Washington D.C. aufgestellt. Die Arbeit thematisiert dessen Wehrdienstverweigerung.

Die anonyme Künstlergruppe The Secret Handshake hat anlässlich des amerikanischen Veteranentages eine neue satirische Statue auf dem Gelände der National Mall in Washington D.C. aufgestellt. Das kunstvolle Werk mit dem Titel The Foot Soldier stellt US-Präsident Donald Trump als riesige goldene Figur dar, die auf einem Podest sitzt und auf ihren nackten Fuß blickt. Diese Inszenierung soll symbolisch dafür stehen, dass der Präsident zwar gerne Kriege anzettelt, sich aber persönlich der Teilnahme am Vietnamkrieg entzogen hat.

Trump ließ sich seinerzeit wegen eines diagnostizierten Fersensporns aus dem Militärdienst befreien. Zuvor hatte er bereits mehrere Wehrdienstbefreiungen erhalten, die auf seine Universitätsstudien zurückzuführen waren. Die Statue dient damit als direkte und visuell auffällige Kritik an der historischen Vermeidungstaktik des ehemaligen Präsidenten.

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Kritik am Wehrdienstverhalten des Präsidenten

Auf einer Plakette am Sockel des Kunstwerks wird der Oberbefehlshaber Donald J. Trump mit ironischer Ehre für seinen Dienst und sein Opfer gewürdigt. Der Text beschreibt ihn als Soldaten im Geiste, der sich an vorderster Front dem Wehrdienst entzog, bewaffnet nur mit der perfekten medizinischen Diagnose eines Fersensporns. Diese spezifische Formulierung unterstreicht die satirische Absicht der Gruppe, die Diskrepanz zwischen dem Bild des Kriegers und der Realität der Dienstverweigerung aufzuzeigen.

Der Salut im Kunstwerk geht weiter an einen Anführer, der weiß, dass es manchmal am besten ist, sich hinzusetzen und die Füße auszuruhen, wenn man zum Aufstehen gerufen wird. Diese Botschaft soll die Kritik an der vermeintlichen Feigheit des politischen Führers verdeutlichen und die Wahrnehmung seiner militärischen Rhetorik hinterfragen.

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Reaktion des Weißen Hauses auf die Aktion

Bei der Enthüllung der Statue verkleidete sich eine Aktivistin als großer Zeh, um den Fokus auf das medizinische Argument des Fersensporns zu legen. Das Weiße Haus reagierte auf die Aktion mit drastischen Worten. Davis Ingle, der Sprecher des Weißen Hauses, erklärte am Montag in einer offiziellen Erklärung laut der Washington Post, dass das Trump-Derangement-Syndrom eine kranke und unheilbare Krankheit sei, die die Gehirne der demokratischen Aktivisten zerfresse.

Insel Ingle betonte weiter, dass Präsident Trump niemals davon abweichen werde, für das amerikanische Volk zu kämpfen und es zu schützen. Diese scharfe Abwehrreaktion der Regierung zeigt, wie ernst die Administration die öffentlichen Angriffe durch die oppositionelle Künstlergruppe nimmt und versucht, die Legitimität des Amtes des Präsidenten gegen solche satirischen Darstellungen zu verteidigen.

Frühere Skandale und Interventionen der Gruppe

Die Gruppe The Secret Handshake hat bereits mehr als zehn solche Aktionen durchgeführt, vornehmlich in Washington D.C. auf der National Mall, einer großen Promenade, die sich vom Kapitol zum Lincoln Memorial erstreckt. Ein frühes Beispiel war die zwölf Meter hohe Skulptur Best Friends Forever, die Trump und Jeffrey Epstein als Freunde darstellt, die Hand in Hand auf zwei Marmorsockeln tanzen.

Diese frühere Skulptur, die aus Holz, Schaumstoff und Harz gefertigt war, wurde von der Parkpolizei frühzeitig abgebaut, da sie nicht dem entsprach, was der National Park Service genehmigt hatte. Die Gruppe hatte für das Werk über einen Strohmann eine befristete Genehmigung erhalten. Diese Vorfälle zeigen ein Muster wiederkehrender kontroverser Interventionen, die das öffentliche Bild der Stadt und der politischen Führung herausfordern.

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Methodik und Reichweite der Aktionskünstler

Die Mitglieder der Gruppe agieren komplett anonym. Sie verschicken Pressemitteilungen nur an ausgewählte Zeitungen und vertrauen darauf, dass ihre Guerilla-Aktionen im Internet viral gehen. Medien berichten, dass es sich um eine sehr kleine Gruppe von Bürgern mit weniger als fünf Mitgliedern handelt. Eines der Mitglieder nannte sich gegenüber der Kunstzeitschrift Artnews das Pseudonym Patrick, gab aber keine weiteren Identitätsdetails preis.

Weitere Projekte und digitale Präsenz

Zu den weiteren Aktionen zählt ein Nachbau von Trumps Geburtstagsgruß an Epstein, den der Präsident leugnet, verfasst zu haben. Zudem imitierte die Gruppe die Gold- und Marmoroptik von Renovierungen im Weißen Haus, um Trumps Prunksucht aufzugreifen. Die Aufsteller werden meist innerhalb weniger Stunden entfernt, was Teil des Spektakels ist. Auf ihrer Webseite kann man eine Vorlage für die Trump-Epstein-Statue herunterladen oder ein Online-Videospiel über Trump und den Iran-Krieg spielen.

Auf ihrem Instagram-Profil dokumentieren sie die Stationen des Projekts Iran War Participation Trophy, bei dem Besucher in verschiedenen Städten selbstgebastelte Trophäen für Trump hinterlassen können. Diese digitale Begleitung sorgt für eine kontinuierliche Präsenz des Themas in der Öffentlichkeit und erweitert die Reichweite der physischen Kunstwerke über den Standort Washington D.C. hinaus.