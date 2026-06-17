The smarter E Europe 2026: EUPD Group, JF4S und IBESA gestalten die Zukunft der Energiewende

Auf der The smarter E Europe 2026 in München veranstalten die EUPD Group, JF4S und IBESA eine Woche voller Wissensaustausch, Networking und Zusammenarbeit für die renewable energy community. Die Programme umfassen den China-EU Solar & Energy Storage Industries Dialogue, den IBESA Day, das 16th PV Briefing & Networking Forum sowie die erstmaligen Utility Peer Exchange Sessions und Utility Guided Tours.

Bonn (ots) - Die Europäische Energie- und Storage-Industrie versammelt sich im Juni 2026 in München zur The smarter E Europe, der führenden Messeallianz für die Energiewirtschaft in Europa.

Die EUPD Group, das Joint Forces for Solar (JF4S) und die International Battery & Energy Storage Alliance (IBESA) laden zu einer intensiven Woche des Wissensaustauschs, des Networking und der Zusammenarbeit. Die Veranstaltung dient als zentraler Treffpunkt für die renewable energy community, um sich mit Marktforschungsexpert:innen auszutauschen, an hochkarätigen Diskussionen teilzunehmen und mit Entscheidungsträger:innen zu vernetzen, die die Zukunft der Energiewende mitgestalten.

Das Programm reicht von exklusiven Marktbriefings und Branchendialogen bis hin zu Award- und Networking-Events und ist darauf ausgelegt, Gespräche in Partnerschaften und Erkenntnisse in konkrete Handlungen umzusetzen. Trotz anhaltender Herausforderungen wie gestiegene Kosten, Lieferkettenengpässe und komplexe regulatorische Rahmenbedingungen bleibt die Dynamik in den wichtigsten Märkten ungebrochen. Die Energiewende voranzutreiben ist entscheidend für die Stärkung der Energieversorgungssicherheit, die Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums und die Schaffung langfristigen Mehrwerts für alle Beteiligten.

Durch die Kombination aus globaler Marktbeobachtung, primärer Marktforschung in den Bereichen Photovoltaik (PV) und Energiespeicherlösungen sowie einem umfangreichen Netzwerk im Bereich der erneuerbaren Energien ist die EUPD Group einzigartig positioniert, um wertvolle Einblicke in aktuelle und zukünftige Marktdynamiken zu geben. Die drei Organisationen sind gemeinsam an einem erweiterten Messestand in Halle 2, Stand A2.171 vertreten und werden zusätzlich mehrere Sessions auf dem Intersolar Forum moderieren. Den Auftakt bildet der China-EU Solar & Energy Storage Industries Dialogue 2026 am 22.

Juni 2026 (11:00-17:10 Uhr, H4 Hotel München Messe), der in Kooperation mit der China Photovoltaic Industry Association ausgerichtet wird. In Vorträgen und Paneldiskussionen werden spezifische Themen der PV-Branche im europäisch-chinesischen Dialog beleuchtet. Darauf folgt der IBESA Day auf dem ees Forum am 23. Juni 2026 (10:30-17:30 Uhr, Halle C2, Stand C2.230), organisiert von IBESA.

Er bietet länderspezifische Einblicke und behandelt die wichtigsten Entwicklungen im globalen Markt für Energiespeichersysteme. Mit ihrem Vortrag "Navigating Europe's Energy Storage Market: Policies, Opportunities and Challenges" eröffnen Ali Arfa und Saif Islam von der EUPD Group den IBESA Day.

Anschließend sprechen unter anderem Vertreter:innen verschiedener Landesverbände über die Dynamik in ihren Märkten: Barbara Adamska (Präsidentin des Polnischen Energie-Speicher-Verbands PSME), Andrea Cristini (CEO von Anie Rinnovabili), Bobby Smith (Direktor von Energy Storage Ireland) und Fen Yue (Stellvertretende Generalsekretärin der China Energy Storage Alliance). Die enge Zusammenarbeit mit Solar- und Storage-Landesverbänden ist ein zentraler Baustein der IBESA-Aktivitäten. Das 16th PV Briefing & Networking Forum Europe am 24.

Juni 2026 (13:30-15:00 Uhr, Intersolar Forum, Halle A3, Stand A3.150), organisiert von JF4S, liefert umfassende Informationen zu technologischen Innovationen, aktuellen Markttrends und erfolgreichen Geschäftsmodellen im PV-Sektor. Erstmals werden die Utility Peer Exchange Sessions gemeinsam von der EUPD Group und The smarter E Europe am 23. und 24. Juni 2026 durchgeführt. Diese bilingualen Sessions (Englisch/Deutsch) bieten über Keynotes und Diskussionsrunden eine dynamische Plattform für Einblicke in Branchenentwicklungen und den Austausch mit Vordenker:innen und Praktiker:innen.

Unmittelbar im Anschluss finden die von der EUPD Group geleiteten und moderierten Utility Guided Tours der The smarter E Europe statt





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