The Socceritos: Terence Hill's Voice Replaced by AI

The Socceritos is a short film that tells the story of how football came to the Wild West. The film features Terence Hill, Granit Xhaka, and Zeki Amdouni. The voice of Terence Hill, who played "Nobody", was replaced by AI. The film was produced with the permission of the family of Thomas Danneberg, who passed away in 2023. The film was criticized for its low quality of voice, but it was also praised for its signal effect. It is unlikely that similar synchros will be used in the future.

Der Kurzfilm " The Socceritos " erzählt von der Geschichte des Fußballs in den Wilden Westen und beinhaltet Synchronsprecher Terence Hill , Granit Xhaka und Zeki Amdouni . Der verstorbene Synchronsprecher Thomas Danneberg , bekannt für seine Rolle als "Nobody", wurde durch künstliche Intelligenz ersetzt.

Der Film wurde mit Erlaubnis der Familie von Danneberg produziert. Der Synchronregisseur Tobias Meister, bekannt für seine Stimme von Brad Pitt und Kiefer Sutherland, war auch im Film tätig. Der Film ist ein Werbefilm und keine Fortsetzung der "Nobody"-Reihe. Die Synchro-Qualität des Films wurde kritisiert, aber die Signalwirkung sollte nicht überbewertet werden.

Es ist unwahrscheinlich, dass ähnliche Synchros in Zukunft bei einem großen Projekt auftreten werden





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