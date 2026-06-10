The Social Reckoning: Die Fortsetzung von The Social Network kommt - und sie könnte bedeutender sein als der erste Film

16 Jahre nach 'The Social Network' erscheint mit 'The Social Reckoning' ein Biopic über Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen. Jeremy Strong spielt Mark Zuckerberg, Aaron Sorkin führt Regie. Der Trailer zeigt die packende Aufarbeitung der Facebook-Files.

16 Jahre nach dem preisgekrönten Drama 'The Social Network' kommt mit ' The Social Reckoning ' eine Fortsetzung, die womöglich relevanter ist als ihr Vorgänger. Der erste Trailer zeigt: Regisseur Aaron Sorkin hat ein ambitioniertes Biopic über die Facebook - Whistleblower in Frances Haugen gedreht, basierend auf dem Buch von Tech-Reporter Jeff Horwitz.

Der Film beleuchtet die Ereignisse rund um die Facebook-Files, die 2021 durch einen Leak von internen Dokumenten ans Licht kamen. Haugen und Horwitz deckten auf, dass der Konzern Profit und Wachstum über die mentale Gesundheit seiner Nutzer stellte. Trotz massiver Datendiebstähle und öffentlicher Empörung gelang es Facebook, durch ein Rebranding in Meta und fehlende Alternativen für Nutzer, die Krise zu überstehen. Der Film zeigt nun schonungslos die Hintergründe dieser Skandale.

Die Hauptrolle des Mark Zuckerberg übernimmt diesmal Jeremy Strong, bekannt aus 'Succession'. Fans des ersten Films von David Fincher sind von Strongs Darstellung begeistert: Er trifft nicht nur die Stimme, sondern auch die Manierismen des Tech-Milliardärs perfekt. In sozialen Medien heißt es: 'Jeremy verdient den Oscar. Er ist viel zu talentiert.

' Ursprünglich hofften viele auf Jesse Eisenbergs Rückkehr, doch Strongs Performance überzeugt. Neben ihm glänzen Jeremy Allen White als Jeff Horwitz und Mikey Madison als Frances Haugen. Die Besetzung umfasst zudem Betty Gilpin, Billy Magnussen, Patrick Fischler, Wunmi Mosaku, Bill Burr und Portia Doubleday. Sorkin, der bereits das Drehbuch zu 'The Social Network' schrieb, führt diesmal auch Regie.

'The Social Reckoning' ist sein bislang ehrgeizigstes Projekt. Der Film startet am 11. Dezember 2025 in den deutschen Kinos. Kritiker erwarten ein packendes Drama, das die Machtkonzentration in der Tech-Branche anprangert.

Der Trailer zeigt eindringliche Szenen von internen Meetings, geheimen Dokumenten und den persönlichen Opfern der Whistleblower. Ein Film, der in Zeiten von Desinformation und Datenmissbrauch dringender denn je ist





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