The Strangers: Chapter 1 - Ein Horrorfilm, der nicht wirklich beängstigend ist

Der Horrorfilm „The Strangers: Chapter 1“ ist derzeit in den Streamingcharts von WOW zu finden. Trotz der positiven Resonanz bei Streaming-Nutzern schneidet der Film bei Publikum und Fachpresse eher schlecht ab. Die Neuinterpretation des Films aus dem Jahr 2008 überzeugt nicht mit einem neuen und spannenden Konzept und wird von vielen Kritikern als zu banal und vorhersehbar empfunden.

Ein Horrorfilm aus dem letzten Jahr hat sich in den Streamingcharts einen Platz gesichert. Allerdings konnte der Film bei Kinobesuchern nicht viele Fans gewinnen. Die kalten Tage laden dazu ein, es sich am Abend oder am Wochenende gemütlich zu machen und einen Film anzuschmeißen. Bei vielen WOW -Nutzer*innen fällt die Wahl derzeit auf den Horrorfilm „ The Strangers : Chapter 1 “, der sich aktuell in den Charts des Streamingdiensts befindet.

Allerdings schneidet das Werk nicht gerade gut bei Publikum und Fachpresse ab. „The Strangers: Chapter 1“ ist ein Horror-Thriller, der als Neuinterpretation des gleichnamigen Films aus dem Jahr 2008 dient. Die Handlung folgt einem jungen Paar, das auf einer Reise durch eine abgelegene Gegend eine Autopanne erleidet und in einer einsamen Hütte Unterschlupf sucht. Während sie versuchen, eine Lösung für ihr Problem zu finden, werden sie von drei maskierten Fremden terrorisiert. Ohne ersichtlichen Grund und mit unvorhersehbarer Brutalität beginnt für das Paar ein Kampf ums Überleben, während die Eindringlinge ein perfides Katz-und-Maus-Spiel mit ihnen spielen. „The Strangers: Chapter 1“ wurde von Renny Harlin („Stirb langsam 2“) inszeniert. Das Drehbuch stammt von Alan R. Cohen („King of the Hill“) und Alan Freedland („American Dad“), basierend auf einer Geschichte von Bryan Bertino („The Strangers“). Der Film erschien im Jahr 2024. Ihr wollt wissen, was die gruseligsten Horrorfilme überhaupt sind? Unser Video verrät es euch:Die Reaktionen zu „The Strangers: Chapter 1“ Während der Originalfilm „The Strangers“ auf Rotten Tomatoes sowohl von der Fachpresse als auch dem Publikum um die 50 % Zustimmung erhielt, kommt die Neuauflage lediglich auf 43 % bei den Zuschauer*innen und 21 % bei den Kritiker*innen, die in ihren Rezensionen Folgendes über den Film schreiben:Brian Eggert von Deep Focus Reviews schreibt: „‚The Strangers: Chapter 1‘ ist eine allzu vertraute Überarbeitung des Originals, zu ähnlich, um sich wie etwas Neues anzufühlen, und zu sehr voller Banalitäten, um sich abzuheben. Es ist ein ungünstiger Start für eine Trilogie, der kaum Interesse an dem weckt, was noch kommen wird.“ Ruben Peralta Rigaud von Cocalecas schreibt: „‚The Strangers: Chapter 1‘ ist nichts weiter als eine Maskerade, die vorgibt, eine furchteinflößende Horrorgeschichte zu sein, obwohl sie genauso hohl und herzlos ist wie die Killer des Films. Mike McGranaghan von Aisle Seat schreibt: „Dies ist ein einfacher, effizienter Horrorfilm, der das Rad nicht neu erfindet, aber ein solides Rad herstellt.“ Aglaia Berlutti von El nacional schreibt: „‚The Strangers: Chapter 1‘ versucht erfolglos, sich mit der Idee auseinanderzusetzen, dass das Böse einen Sinn haben muss. Oder dass der Horror zumindest irgendwo hinführen muss.“ Wenn ihr euch „The Strangers: Chapter 1“ dennoch ansehen möchtet, könnt ihr den Film mit dem Entertainment-Plus-Paket von Sky sowie einer WOW-Mitgliedschaft streamen. Euer Horrorwissen könnt ihr hingegen in unserem Quiz testen





