Eine dreiteilige Doku-Serie, die den Aufstieg der Musikerin Taylor Swift von den Anfängen bis zur globalen Pop-Ikone nachzeichnet. Die Serie beleuchtet nicht nur ihre Karriere, sondern auch gesellschaftliche und kulturelle Umbrüche in den USA.

Die ARD startet mit 'The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars' eine dreiteilige Doku-Serie , die den Aufstieg der Musikerin von den Anfängen bis zur globalen Pop-Ikone nachzeichnet.

Ab Mittwoch, dem 1. Juli, ist sie in der ARD-Mediathek abrufbar. Die Regie liegt bei Inga Turczyn und Anna Bilger. Ihr Ausgangspunkt: ein Debütalbum im Juni 2006, das wie der Beginn eines Märchens wirkt - und sich bei näherer Betrachtung als Startschuss einer vielschichtigen Geschichte über Ruhm, Druck und öffentliche Sichtbarkeit entpuppt.

Die Doku-Serie blickt dabei nicht nur auf eine Karriere, sondern auch auf gesellschaftliche und kulturelle Umbrüche in den USA. Bei den MTV Video Music Awards 2009, die digitale 'Cancel'-Welle 2016 und den von vielen als Befreiungsschlag gewerteten Neustart mit dem Album 'Reputation'





gala / 🏆 63. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Taylor Swift The Taylor Swift Years Doku-Serie Anstieg Global Pop-Ikone Regie Ausgangspunkt Debütalbum Märchens Startschuss Ruhm Druck Öffentliche Sichtbarkeit MTV Video Music Awards Digitale 'Cancel'-Welle Neustart Album 'Reputation' Streit Um Masterrechte Künstlerische Selbstbestimmung Eras Tour Globales Phänomen Swifties Terrordrohungen Politische Kontroversen Konflikte Mit US-Präsident

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Taylor-Swift-Konzert im Visier: Wiener Angeklagter wollte mit Swifties-Anschlag 'groß rauskommen'Im August 2024 spielt Taylor Swift im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Ein 21-Jähriger will im Namen des IS einen Sprengstoff-Anschlag verüben - und wird vorher festgenommen. Im Prozess äußert er sich zu seinem Tatmotiv.

Read more »

Taylor Swift testet Brautfarbe für Mega-HochzeitSwift sorgt in New York für ordentlich Herzklopfen und testet die Brautfarbe für ihre Hochzeit mit NFL-Star Travis Kelce.

Read more »

Popstar: Wann heiratet Taylor Swift - und warum interessiert uns das?Berlin - Heiraten Taylor Swift und Travis Kelce am 3. Juli in New York? Das schrieb die US-Klatschseite «Page Six», auch ein bekannter Promi-Journalist

Read more »

Zwischen Fandom, Empowerment und Pop-Imperium: dreiteilige ARD-Doku-Serie 'The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars' / Ab Mittwoch, 1. Juli 2026 in der ARD MediathekMünchen (ots) - Taylor Swift ist eine der prägendsten Popfiguren unserer Zeit: musikalische Rekordhalterin, globaler Megastar und Identifikationsfigur für Millennials und die Gen Z. Weltweit versetzt sie

Read more »