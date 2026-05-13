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The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars

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The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars
Taylor SwiftThe Taylor Swift YearsDoku-Serie
📆13/05/2026 19:07:00
📰gala
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Eine dreiteilige Doku-Serie, die den Aufstieg der Musikerin Taylor Swift von den Anfängen bis zur globalen Pop-Ikone nachzeichnet. Die Serie beleuchtet nicht nur ihre Karriere, sondern auch gesellschaftliche und kulturelle Umbrüche in den USA.

Die ARD startet mit 'The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars' eine dreiteilige Doku-Serie , die den Aufstieg der Musikerin von den Anfängen bis zur globalen Pop-Ikone nachzeichnet.

Ab Mittwoch, dem 1. Juli, ist sie in der ARD-Mediathek abrufbar. Die Regie liegt bei Inga Turczyn und Anna Bilger. Ihr Ausgangspunkt: ein Debütalbum im Juni 2006, das wie der Beginn eines Märchens wirkt - und sich bei näherer Betrachtung als Startschuss einer vielschichtigen Geschichte über Ruhm, Druck und öffentliche Sichtbarkeit entpuppt.

Die Doku-Serie blickt dabei nicht nur auf eine Karriere, sondern auch auf gesellschaftliche und kulturelle Umbrüche in den USA. Bei den MTV Video Music Awards 2009, die digitale 'Cancel'-Welle 2016 und den von vielen als Befreiungsschlag gewerteten Neustart mit dem Album 'Reputation'

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