The Top-Rated Modern War-Action Film - Tom Cruise's Maverick

A groundbreaking action film that redefined the genre. A historical prequel with emotional power and unforgettable stunts.

Ein riesiger Erfolg weltweit und gefeiert wie kaum ein anderer Blockbuster : Dieser Action -Film gilt für viele als bester Kriegsfilm der Moderne. Opferte 2022 nicht nur einem der größten Action helden der 80er, sondern entwickelte sich auch zum erfolgreichsten Kinohit aller Zeiten.

Der Popcornmeter bei Rotten Tomatoes mit nahezu perfekten 99 Prozent liegt. Viele Fans sehen den Film deshalb sogar als den besten modernen Kriegs- und Militär-Actionfilm überhaupt. Tom Cruise ist für viele bekannt. Welche die herausragendsten Stunts der Filmgeschichte sind, erfahrt ihr in unserem Video.

Noch immer Pilot der US Navy, obwohl er wegen seines rebellischen Wesens nie wirklich Karriere machte. Als eine gefährliche Spezialmission vorbereitet wird, soll Maverick eine neue Generation junger Elitepiloten ausbilden. Unter ihnen befindet sich ausgerechnet Rooster (Miles Teller), der Sohn seines verstorbenen Freundes Goose. Zwischen Schuldgefühlen, Rivalität und lebensgefährlichen Einsätzen muss Maverick lernen, sich seiner Vergangenheit zu stellen.

Dem Film ist kompromisslos auf echtes Kino gesetzt. Statt überladener CGI dominieren reale Flugaufnahmen, spektakuläre Luftmanöver und intensive Actionsequenzen, die man heute kaum noch in dieser Form sieht. Darüber haben Action-Fans gewartet





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Action Blockbuster Movie War Tom Cruise

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Western Star Resources startet modern Explorationsprogramm auf historic Tungsten-ProjektWestern Star Resources Inc. startet den ersten modernen Explorationsprogramm auf dem historischen Rowland Tungsten Project in Nevada. Der erste moderne Explorationsansatz auf einem ehemals produzierenden Wolfram-System ist ein wichtiger Schritt, denn er markiert den Übergang von einer historischen Wolfram-Liegenschaft zu einem modernen, drill-targeted Explorationsprojekt.

Read more »

Deutsche Bank: Union Investment lehnt Top-Vergütung für Aufsichtsratschef abDie genossenschaftliche Fondsgesellschaft will gegen die geplante Reform der Gehälter für die Kontrolleure der Deutschen Bank stimmen. Vor allem ein Detail stört den Investor.

Read more »

Polinische Leichtathletin Maja Slodzinska: "Top Model", Nationalmannschaftserhängtun, heftige körperliche SchwierigkeitenMaja Slodzinska hat nach einem Bandscheibenvorfall ein halbes Jahrzehnt pausiert und trat an der polnischen Casting-Show "Top Model" mit ins Halbfinale.

Read more »

'Top Gun'-Star rechnet mit 'Arsch'-Schlagzeile abVor Jahren sorgt ein Artikel über Miles Teller, in dem er als 'Arsch' bezeichnet wird, für Schlagzeilen. Jetzt erklärt der Star aus 'Top Gun 2', wie sehr ihn die Darstellung bis heute prägt und welche Konsequenzen er daraus gezogen hat.

Read more »