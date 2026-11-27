Hit-Garant Nico Santos ist als Coach bei „The Voice of Germany“ der Titelverteidiger. So tickt der Sänger privat.

zu den erfolgreichsten deutschen Popstars. Bereits zum vierten Mal nimmt er in diesem Jahr als Coach in der Castingshow „Und auch in der laufenden Staffel gab es für Santos schon Grund zur Freude: Nach dem ersten von insgesamt drei der sogenannten Teamfights gelang ihm etwas, was noch keinem Coach in der Sendung zuvor je gelungen war – alle drei Talente, die er ins Rennen schickte, landeten auch im Halbfinale.

In Runde zwei folgte der vierte Kandidat aus seinem Team. Auch privat läuft es bei dem Singer-Songwriter, der eigentlich Nico Wellenbrink heißt, rund. Er hat mit seiner Traumfrau Aileen Anna sein Glück gefunden. Sein Privatleben schützt der 33-Jährige eigentlich.

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In der Musikshow „Sing meinen Song“ sprach Nico im Mai 2023 aber erstmals ausführlicher über ihre Beziehung, und machte Aileen eine rührende Liebeserklärung: „Ich weiß, wo ich hingehöre, und habe mein Zuhause gefunden“, sagte er. Der gebürtige Bremer, der auf Mallorca aufgewachsen ist und dessen Vater der Schauspieler Egon Wellenbrink ist , erzählte von den Anfängen ihrer Liebe. Es war keine Liebe auf den ersten Blick.