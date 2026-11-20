Ayliva kehrt als Coach zu The Voice Kids zurück und bildet mit Wincent Weiss und Mark Forster das Triumvirat für die neue Staffel 2027 unter Moderation von Andrea Kaiser.

Die neue Staffel der Castingshow " The Voice Kids" im Jahr 2027 präsentiert ein komplett neu besetztes und hochkarätiges Trainers-Ensemble, das den Kampf um die größten Gesangstalente Deutschlands anführt. Die drei prominenten Stars am Buzzer sind Wincent Weiss, die im Alter von 33 Jahren steht, Ayliva mit 28 Jahren und Mark Forster, der 43 Jahre alt ist. Diese trio bildet die zentrale Machtstruktur der kommenden Saison und stellt sicher, dass die Show wieder mit großer medialer Aufmerksamkeit rechnet. Die Struktur der Coaches wurde bewusst auf drei Personen reduziert, wodurch die Konkurrenz unter den Trainern intensiver ausfällt.

Ayliva kehrt als ambitionierte Coach zurück

Die Popstar Ayliva, deren bürgerlicher Name Elif Akar lautet, kehrt nach einer einjährigen Pause als Coach zu "The Voice Kids" zurück und will den Pokal unbedingt gewinnen. Für sie ist dies bereits ihr zweiter Einsatz als Coach in der Geschichte der Show. Sie nimmt wieder Platz auf einem der berühmten roten Stühle und hat diesmal keine Lust, sich mit der olympischen Devise "Dabei sein ist alles" zufriedenzugeben. Vielmehr hat sie sich für ihr Team große Ziele gesteckt und möchte den Sieg nach Hause bringen. Ihre strategische Ausrichtung ist klar und direkt auf den Erfolg der eigenen Kandidaten fokussiert.

Also read DFB Trikots 2027: Nike leakt neues Auswärtstrikot der Nationalmannschaft

Mark Forster und Wincent Weiss als erfahrene Rivalen

Mark Forster, der seit sechs Staffeln ununterbrochen fester Bestandteil der "Voice"-Welt ist, bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit. Er führte bereits zweimal ein Talentaus der Kinder-Staffel zum Sieg, hinzu kommt ein weiterer Triumph bei der Erwachsenen-Ausgabe der Show. Selbst als er zuletzt nicht selbst als Coach auf dem roten Stuhl saß, übernahm er die Verantwortung und moderierte das Finale der Show. Seine Erfahrung macht ihn zu einer der gefürchtetsten Größen im Coaching-Prozess und sorgt für eine hohe fachliche Kompetenz im Team.

Wincent Weiss kommt als weiterer erfahrener Coach in die neue Runde und stellt sich als direkter Rivale von Mark Forster dar. Ähnlich wie sein Kollege hat er bereits zweimal ein Nachwuchstalent zum Sieg geführt, was seine Expertise bei der Talentförderung unterstreicht. Für das Jahr 2027 ist er der dritte große Name im Buzzer-Team, der nach seinen beiden vorangegangenen Titeln einen weiteren Sieg anstrebt. Seine langjährige Präsenz in der Show, die über mehrere Staffeln reicht, garantiert eine hohe Produktionsqualität und kontinuierte Unterstützung für seine Schützlinge.

Advertisement

Moderation und Strukturänderungen der neuen Staffel

Die Moderation der neuen Staffel von "The Voice Kids" übernimmt Andrea Kaiser, die 44 Jahre alt ist und als Allzweckwaffe bei ProSiebenSat.1 gilt. Sie sorgt für den roten Faden durch die Show und begleitet die Coaches sowie die Kandidaten durch alle Phasen des Wettbewerbs. Im Gegensatz zur letzten Saison, in der noch vier Coaches an den roten Stühlen saßen, gibt es diesmal wieder nur drei Plätze. Diese Reduzierung zwingt die Trainerteams, ihre Auswahlstrategien bei den Blind Auditions präziser zu planen und sich auf die besten Stimmen zu konzentrieren.

Konkurrenz und Ziele der drei Coaches

Damit treten in der neuen Staffel drei bekannte Gesichter aus der "Voice Kids"-Historie gegeneinander an, was einen intensiven Wettkampf um die Teilnehmer verspricht. Für alle drei Coaches geht es darum, die besten Stimmen während der Blind Auditions möglichst schnell in das eigene Team zu holen, bevor die Konkurrenten sie binden. Ayliva hat ihre Absichten publik gemacht und erklärt, dass Mark Forster und Wincent Weiss zwar mehr Staffeln in ihrem Gepäck haben, aber dieses Jahr ein Talent aus ihrem Team den Sieg davontragen wird. Diese öffentliche Kampfansage erhöht den Druck auf alle Beteiligten und sorgt für zusätzliche mediale Resonanz.